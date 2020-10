Addig éhségsztrájkolt Kočner majmocskája, amíg be nem gurították hozzá az infúzós állványt

Az Igazságügyi Minisztérium egykor államtitkárát infúzióra kötötték. Monika Jankovská egészségi állapota az éhségsztrájkja 20. napján jócskán megromlott, ezért meg kellett szakítania a tiltakozó megmozdulását - írja a Topky portál.

Fotó: tasr

Az egykor bíróként dolgozó Jankovskát idén márciusban, a Vihar néven elhíresült akció során tartóztatták le a rendőrök, mert azzal gyanúsítják, hogy ő intézte el, hogy a bíróság hitelessé nyilvánítsa azokat a markízás váltókat, melyek alapján Marián Kočner több millió eurót követelt a kereskedelmi televíziótól. Kočnert azóta - egyelőre nem jogerősen - 19 évre ítélték a váltóhamisítás miatt.

Jankovskát most előhúzták a trencséni Fatima étterem ügyében is, ami ami még a kétezres évek közepén zajlott. Ennek az esetnek a lényege, hogy az egykori NAKA-s Róbert Krajmer feleségének Trencsénben az ölébe pottyant egy olyan bár, amelyet a múltban erőszakkal szerzett meg a Peter Čongrády nevével fémjelzett maffia az eredeti tulajdonostól, Ondrej Janíčektől. Ebben segédkezhetett Jankovská, aki akkoriban Janíček ellen, azaz Čongrády javára hozott ítéletet, és amiért 3 millió koronát, azaz vagy 100 ezer euró kenőpénzt kaphatott. Jankovská tagadta, hogy ilyenre sor kerülhetett volna, és ezért is döntött úgy, hogy nem vesz magához ételt a rács mögött. Elhatározásáig a börtönben gombok varrásával csapta el az időt. A tiltakozásának a megromlott egészségi állapota vetett most véget .

A besztercebányai büntetőbíróság szeptemberben jövő év márciusáig meghosszabbította fogvatartását.

