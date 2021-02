Táskában cipelték a kenőpénzt, aztán Lučanský leadhatta a drótot, a SIS főnöke meg belesúgta az oligarcha fülébe: csak óvatosan

Egy jókora lépéssel ismét közelebb került a hírhedt Állattenyésztő-ügy a Szlovák Nemzeti Párthoz. Amellett, hogy a korrupciós zsákmányt az agrártárcától akkor nyúlták le, amikor még Gabriela Matečná személyében a nemzetiek felügyelték a minisztériumot, a korábbi kormánypárt egy másik jelöltje leadhatta a drótot az ügyben vizsgált, és az SNS-hez bekötött oligarchának. Akadt egy tanú, aki szerint a SIS korábbi igazgatója súghatott Martin Kvietiknek, de a titkosszolgálatok exigazgatója ezt kategorikusan elutasítja.

Martin Kvietik, Andrej Danko és Gabriela Matečná (Fotó: TASR/Aktuality.sk)

A 2016-os parlamenti választások után Anton Šafárik vette át a titkosszolgálat vezetőjének tisztségét, akiről a nyilvánosság szinte semmit sem tudott. Csak a kinevezése után derült ki, hogy jó barátja Andrej Dankónak, a kormánypárti SNS irányítójának, aki a parlament elnöki székét is elfoglalta.

Šafárik volt az, aki a kétezres évek elején előkészítette II. János Pál pápa pozsonyi látogatását és később XVI. Benedek pápától kitüntetést is kapott. Most már arról beszélnek, hogy a SIS korábbi igazgatója is valamilyen szinten beleártotta magát az ország legkiterjedtebb - Állattenyésztőnek (Dobytkár) keresztelt - korrupciós ügyébe.

A kiszivárgó információk szerint nem volt tagja a vesztegetési hálózatnak, és nem részesült az uniós alapok megcsapolásából.

Egy tanú vallomása szerint Šafárik továbbította az ügy fő vádlottjának azt az információt, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) foglalkozik az esettel. Ennek köszönhetően Martin Kvietik felkészülhetett a rendőri beavatkozásra - vagyis "kitisztíthatta" a mobilját és elrendezgethette azt, amit ilyen esetekben el szokás rendezgetni

Az új információk részben a Speciális Büntetőbíróság állásfoglalásából következnek, amikor a bíró döntést hozott az oligarcha fogság alóli felmentési kérelméről. Kvietik tavaly áprilisban került őrizetbe, miután a NAKA azzal vádolta meg, hogy visszaélt az Agrárkifizető Ügynökségen (PPA) keresztül érkező uniós támogatásokkal.

Az ügyben 21 személyt gyanúsítottak meg, köztük Juraj Kožuchot, az Agrárkifizető Ügynökség korábbi főnökét, aki azonban 10 hónap letartóztatás után, óvadék ellenében távozhatott a vizsgálati fogságból. Az Állattenyésztő (Dobytkár) ügyben rajta kívül a gyanúsítottak között szerepel a Smer-közeli Norbert Bödör nyitrai oligarcha, vagy a már említett Kvietik, a Slavia Capital nevű befektető társaság tulajdonosa is, akit az SNS gazdasági háttéremberének tartanak. A nevezett ügynökségen hatalmas EU-s összegek folynak át a gazdáknak, ám ebből több millió euróra tehető a kenőpénzek összege is. Legalábbis Kožuch, az ügynökség korábbi igazgatójának megbízatási ideje alatt.

Az Állattenyésztő-ügy Szlovákia történetének eddigi legnagyobb korrupciós ügye, 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege, amit a rendőrségnek eddig sikerült feltárnia.

Kvietik tagadja a bűnösségét, és többször megpróbált kiszabadulni a fogságból. A legutóbbi kérelmének elbírálásakor azonban az ügyet felügyelő ügyész egy olyan tanú vallomásával állt elő, aki alapvetően alátámasztotta azokat a gyanúkat, amelyek szerint Kvietik szabadlábon meghiúsíthatná a nyomozást. Ez a tanú február elején már beszélt arról, hogy

2019 végén Milán Lučanský, a tavaly decemberben a rácsok mögött öngyilkosságot elkövető korábbi rendőrfőnök másokon keresztül információt juttatott el Kvietikhez, hogy a rendőrség látókörébe került, azaz, hogy szimatolnak a mezőgazdasággal kapcsolatos ügyletei után.

Lučanský nem közvetlenül az oligarchával beszélt, hanem azon a személyen keresztül üzent, aki most tanúként számolt be az esetről. A bírósági határozatban ez szerepel: "...a XXX

akkori igazgatója a Whatsapp alkalmazáson keresztül eljutatta ezeket az információkat a gyanúsítottnak, és találkozót beszélt meg vele, és amikor a tanú elhagyta az irodát, az ajtó előtt már ott állt a gyanúsított".

Az Aktuality információi szerint a tanú nem is olyan régen még a titkosszolgálatnál dolgozott, ő kaphatta a fülest Lučanskýtól és adta át a SIS akkori főnökének, az SNS által a pozícióba ültetett Šafáriknak. Ő ezt most határozottan tagadja. Az ügyben eljáró bíró, Peter Pulman szerint a tanú állításai alátámasztják, hogy Kvietiknek tudomása volt az ellene indítitt eljárásról, ezért felkészülhetett a rendőri akcióra, a bizonyítékok megsemmisítésére.

A hatóságokkal együttműködő Marek Kodada, aki korábban a mezőgazdasági minisztérium vidékfejlesztési osztályát vezette, azt mondja, hogy a támogatásokból lecsípett kenőpénzek egy része a "rendszer" működtetésére ment, ami megfogalmazás az SNS pártkasszáját jelölheti. A parlamentből tavaly februárban kipenderült tömörülés tagadja a vádakat, szerintük a kampányukra kizárólag saját forrásból származó pénzeket használtak fel.

(Aktuality)