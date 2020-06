Távozik a pénzügyőrségtől a Bödörhöz közeli Ľudovít Makó

Lenka Wittenbergerová, a pénzügyőrség elnöke hétfőn menesztette posztjáról Ľudovít Makót, a pénzügyőrség bűnügyi részlegének vezetőjét.

Fotó: TASR

Makó hivatalosan keddtől már nem a pénzügyőrség bűnügyi részlegének vezetője. Wittenbergerová megköszönte neki az eddigi munkáját és az eredményeket, amelyeket a hivatal elért az irányítása alatt - írja a DenníkN.

A törvényhozás május közepén az ő személyére szabva módosította a jogszabályt, hogy törvényes keretek között lehessen őt meneszteni. Ennek ellenére Makónak csak most kell távoznia.

A Nyitra melletti Gímeshez több szálon kötődő személy elismeri, hogy tegező viszonyban áll a Marian Kočner embereként számontartott Norbert Bödörrel. A korábbi felettese, František Imrecze korábban azt nyilatkozta, hogy a pénzügyőrségre maga Tibor Gašpar, a korábbi országos főrendőr protezsálta be, aki rokoni kapcsolatban áll Bödörrel.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Makó 2006 és 2018 között egy sor ingatlanhoz jutott hozzá a Nyitrai járáshoz tartozó, jelentős számú magyar által lakott Gímes település szélén, mindössze 8 kilométerre az R1-es autópályától. Ezen a telken több - tisztázatlan hátterű - cég is bérleti kapcsolatban áll a hivatalvezetővel. Kérdések merülnek fel több társaság tulajdonosi hátterével kapcsolatban, amelyek hivatalosan a Makóhoz közel álló személyekhez tartoznak. A KÚFS vezetője már korábban is elutasította, hogy bármi köze lenne a NIPELI, a Lama SK valamint a Guarding nevezetű vállalkozásokhoz, bár például ez utóbbi cég logójával felcímkézett kamionok egész regimentje állt még egy hónapja is a birtokán.

Az illetékes zsolnai bíróság már vizsgálja egy ideje, hogy kiderítse, a szóban forgó cégekkel minden rendben van-e, illetve kik a tényleges tulajdonosai. Mint ismeretes, Szlovákiában a Zsolnai Járásbíróság hivatott vizsgálni a közszféra regisztrált partnereit (RPVS), amely jegyzék 2017-től létezik. Ez a beregisztrálást előíró törvény a gazdaság kifehérítését szolgálja, és az úgynevezett postafiókcégeket hozza nehezebb helyzetbe. Ugyanakkor a nyitrai építési hivatal is vizsgálódik, mert erős a gyanú, hogy a KÚFS vezetőjének kiterjedt birtokán nem minden építkezés zajlott szabályszerűen.



(DenníkN/para)