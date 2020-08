Annyira minden a korrupcióról szólt, hogy Kočner embere még a saját testvérét is a radiátorhoz kötözte volna

Manipulatív, bosszúálló, vagy éppen behódoló. A Legfelsőbb Bíróság a korrupcióval meggyanúsított bírók személyi jellemvonásaival is foglalkozik – írja az Aktuality hírportál. Azt az elköteleződést el tudják képzelni, ahogy Kočner „majmocskája” egy fűtőtesthez kötözi ki azt a bírót, aki éppenséggel a lánytestvére?

Fotó: TASR

Arról döntött a napokban a Legfelsőbb Bíróság, hogy Marian Kočner korábbi igazságügyi intéző embere, a majmocskának is becézett Monika Jankovská csak szépen maradjon vizsgálati fogságban. A Vihar fedőnevű rendőrségi akció során letartóztatott egykori igazságügyi államtitkárt – és egy csomó bírót - a bírósági döntéseket befolyásoló kenőpénzekkel kapcsolatos korrupcióval gyanúsítják.

A Jankovská – és Denisa Cviková bíró – sorsáról ítéletet hozó Juraj Kliment nem gatyázott sokat a szavak keresésével, amikor a döntés indoklására került sor. Jankovskával összefüggésben azt jegyezte meg a Legfelsőbb Bíróság tagja, hogy az igazságügyi minisztérium tavaly szeptemberben távozó smeres államtitkára korrupciós esetei nem valamiféle elszigetelt ügyek. Sokkal inkább „az igazságügyön belüli működésének egy szinte szokásos megnyilvánulása”. Erről tanúskodik Jankovská anyagi helyzetének átvilágítása is. Az exállamtitkár elsunnyogott vagyoni helyzete Kliment szerint már az első ránézésre sincs rendben, mivel az nincs összhangban a legális bevételeivel. A bíró nem állt meg itt, hanem felidézte a Kočner-féle levelezésből ismert „majmocskázást”, megjegyezve, Jankovská a fővárosi bíróságokon a maffialistás üzletember érdekeit képviselte.

Ezt támasztja alá Vladimír Sklenka, a fővárosi 1. számú járásbíróság korábbi alelnöke, aki együttműködik a hatóságokkal. A bűnbánó bíró vallomása szerint Jankovská a korrupciós tevékenység űzését még azt követően is folytatta, hogy 2018 júniusában a markízás váltók hamisításának ügye miatt Kočner vizsgálati fogságba került.

A Legfelsőbb Bíróság határozatának indoklása kimondja, hogy Jankovská esetében nem egy egyszerű hivatalnok megkenéséről van szó, hanem egy rendszerszintű korrupcióról, amit a pozsonyi bíróságokon az exállamtitkár kezelt.

Az igazságügy smeres expolitikusát korrupcióval gyanúsítják egyebek mellett a Markíza televíziós váltók meghamisítása ügyében is, amikor arra utasította Zuzana Maruniakovát, a Pozsonyi Járásbíróság bíróját, hogy Marian Kočner javára döntsön. Kočnert később ebben az ügyben Pavol Ruskóval, a Markíza televízió korábbi igazgatójával együtt nem jogerősen 19 év szabadságvesztésre ítélték.

Denisa Cviková bírónőt szintén kenőpénz elfogadásával gyanúsítják az ügyben. Az egykori államtitkár utasítására segített Zuzana Maruniakovának az ítélet megfogalmazásában, bár semmi köze nem volt ehhez a váltós ügyhöz. Cviková jelen volt az ítélethirdetésnél is, pedig egy másik pozsonyi bíróságon dolgozott.

A két nővel kapcsolatban a bírósági indoklás megjegyzi, ha szabadlábon védekeznének, gátolnák az ügy felgöngyölítését, amit alátámaszthatnak a mindkettejükre jellemző tulajdonságok: hogy manipulatívak és bosszúállóak, és a kapcsolati rendszerükkel is vissza tudnak élni.

Sklenka arról az esetről is beszélt, amikor a Bírói Tanácsra meghívták a korrupciógyanús bírókat. Ekkor Jankovská üzent Cvikován keresztül, hogy a megszólítottak ignorálják a meghívót. Jankovská állítólag még a saját, a korrupciós machinációkba szintén belekeveredett testvérével, Andrea Haitovával is példálózott az ügy kapcsán. Azt jelezte, ne menjen el senki a tanács ülésére, ő maga „a saját testvérét is inkább a radiátorhoz kötözi”.

Klimenték bírálták az ügyészség munkáját is, és kitértek az ügyészség helyettes vezetőjének fura véleményére is, érthetetlennek nevezve azt.

„Azokat a cselekményeket, amelyekkel a volt igazságügyi államtitkárt, Monika Jankovskát vádolják, nem közfeladatot ellátó személyként követte el” - ezen a véleményen volt még három hónapja az akkor még a Legfőbb Ügyészség helyettes vezetője, Viera Kováčiková, aki azóta az állami szerv élére került és azóta is kitart a sajátos álláspontja mellett.

A Legfelsőbb Bíróság szerint ez a nyilatkozat is alátámasztja azt, hogy milyen állapotok uralkodnak az ügyészségen. A bíróság úgy véli, még korai lenne megállapítani, hogy Janovská közfeladatot ellátó személyként végezte-e a korrupciós ügyleteit, bár az ügyész már ejtette is ezt a pontot a vádiratból. A bíróság illetékes testülete megjegyezte azt is, hogy a Markíza televízió hamisított váltóinak ügyében a szaktárcának vizsgálatot kellene lefolytatnia.



(Aktuality)