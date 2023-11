Diétás konyhát hoztak létre a Vámbéry alapsuliban, egész Dunaszerdahelyt kiszolgálhatja

A dunaszerdahelyi iskolakonyha-reform kezdeteitől szó volt róla, hogy ennek egyik nagy előnye a gazdaságossági szempontok mellett, illetve éppen abból kifolyólag az is lesz, hogy a központi konyhákban külön tudnak majd főzni a különböző ételallergiával, illetve ételintoleranciával élőknek, mostanáig azonban ez hivatalos formában váratott magára.

Fotók: a szerző

A Gastro DS-t 2017-ben hozta létre Dunaszerdahely önkormányzata azzal a céllal, hogy ez a cég levezényelje az iskolakonyha-reformot. A reformmal nem kis célt tűzött ki maga elé a város, ugyanis az iskolakonyhákat és az óvodakonyhákat igyekeztek a 21. századnak megfelelően modernizálni. Nem mindet, csupán hármat, kettő iskolait és egy óvodait, hogy aztán ezek szolgálják ki az 5 alapiskola, illetve 9 városi óvoda igényeit a többi intézményben kialakítandó ételkiadókon keresztül. Nem mindenki volt maradéktalanul elégedett a tervvel, a kritikusok leginkább attól tartottak, hogy az ételek szállítása problémákba ütközhet, a szállítás késhet, az étel kihűlhet, és így tovább.

A reformnak megvoltak a maga mérföldkövei, 2018 szeptemberében átadták az első központi iskolakonyhát és felújított étkezdét a Szabó Gyula Alapiskolában, 2019 szeptemberében pedig a Jilemnický utcai alapiskolában. Időközben az egyes iskolakonyhák működtetését az iskoláktól átvette a Gastro DS, beleértve azokat, amelyeket kiadóvá alakították át. 2022 augusztusában megvalósult az iskolakonyha-forradalom utolsó mérföldköve az Október utcai oviban, ahol az óvodák központi konyháját alakították ki, majd az idei évtől már minden óvodába innen szállították az ételt.

A Vámbéry Ármint Alapiskola korábbi konyhájának átalakításával viszont lényegében egy újabb központi konyha jött létre, amely a diétás étrendet hivatott biztosítani az iskolások, óvodások, az oktatásügyi intézmények alkalmazottai, nyugdíjasok számára intézményileg, továbbá tulajdonképpen bárki számára, aki azt igényli, illetve megrendeli.

„Amikor áprilisban ide kerültem, az egyik feladat a sok közül az volt, hogy ez a diétás konyha kiépüljön, a mai nap pedig arról szól, hogy ezt átadjuk. A konyha minden vonatkozó normának megfelel, a Gastro DS nevében mondhatom, hogy ez egy nagy lépés” – szögezte le a pénteki átadón Dakó Sándor, a Gastro DS egyik ügyvezetője, városi képviselő, akit a városi képviselő-testület azt követően választott meg a cég élére, hogy a korábbi igazgató, Kosztra András az ételminőséggel kapcsolatos botrányok, illetve a cégen belül kialakult negatív hangulat nyomán lemondott.

Időközben augusztusban az önkormányzat egy további ügyvezetőt választott a cég élére Lakky Tamás személyében, aki tulajdonképpen teljes munkakörben tudja ellátni ezt a feladatot. Ő az átadón elmondta, hogy az egészséges étkezés és az ételintoleranciával élők figyelembevétele mindannyiuk számára kiemelten fontos. „Az itt található diétás konyha olyan hely, ahol ezeket az igényeket, tiszteletben tartjuk és lehetőséget kínálunk mindenkinek arra, hogy egészséges, ízletes ételeket élvezhessen” – fogalmazott.

Lakky elmondta, hogy a diétás konyhán a gluténérzékenyek, laktóz- és tejallergiások, cukorbetegek és hisztaminintoleranciával élők számára is megfelelő étrendet tudnak biztosítani. „Ez egy olyan lehetőség, amely hosszú távon is jótékony lehet a közösségünk egészségére és jólétére” – húzta alá.

Dakó Sándor kérdésünkre elmondta, hogy a bontásokat követően idén szeptemberben kezdődött a lényegi munka a rekonstrukciót illetően.

Az átalakítás, illetve a gépek modernizálása mintegy 140 ezer eurós ráfordítást igényelt.

„Vannak itt olyan berendezések is, amelyeket más konyhákból felt tudtunk használni. A folyamat most ért véget az átadással. A diétás konyha étrendjének szakmai védnöke is van egy diétás nővér személyében” – magyarázta.

A személyzet nem bővült, lényegében a Gastro DS eddigi konyhai állományából biztosítják a személyzetet a diétás konyhán is.

A konyha kapacitásai napi 350 adag étel, egyelőre azonban az iskolák és óvodák részéről napi 60-70 fő igényel diétás ételt. A kihasználtság növelésének fontosságára hívta fel a figyelmet Hájos Zoltán polgármester amellett, hogy leszögezte, ez egy újabb mérföldkő a városi étkeztetés és a Gastro DS történetében.

„Mikor elindítottuk a központi konyhák kialakítását, ígéretet tettünk, hogy nemcsak az iskola- és óvodakonyhák központosítását végezzük el, de biztosítani fogjuk az intoleranciával élők számára is a diétás étkeztetést” – hangsúlyozta. Figyelmeztetett, egyre többen vannak, akik valamilyen jellegű ételérzékenységből kifolyólag az átlagnál is jobban kénytelenek odafigyelni arra, mit tartalmaz az általuk elfogyasztott étel.

Reményét fejezte ki, hogy a városi diétás konyhát sokan igénybe veszik majd, mivel azon keresztül sikerülhet biztosítani a gazdaságos működését.

„Mikor sokan puszta létükért szoronganak, akkor Dunaszerdahelyen megadatik nekünk az, hogy az étellel figyeljünk az emberekre, külön figyelmet szentelve azoknak, akiknek különböző szükségleteik vannak. Egy nagyon nagy kegyelmi állapot ez, amiért hálát kell adnunk” – szögezte le az átadón Görözdi Zsolt dunaszerdahelyi református lelkész, mielőtt Olgyay Csaba diakónussal együtt felszentelték az új konyhát.

