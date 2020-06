Eb-2008: A spanyolok egyeduralmának kezdete, Čech bakija és a török csoda

A koronavírus-járvány miatt idén futballünnep nélkül maradnak a foci szerelmesei, ugyanis a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságot csak jövőre rendezik meg. Nem maradt más, mint a nosztalgia, ezért az elkövetkezőkben felidézzük az eddigi futball-Eb-k történéseit. A 2008-as kontinensviadal következik!

A 2000-es Európa-bajnokság után a tornát újfent két ország, Ausztria és Svájc rendezte. A pályázatok elbírálásánál az osztrák-svájci mellett a magyar jutott be a döntőbe, de végül előbbi páros mellett döntöttek.

A két házigazda automatikus részvétele mellett 14 hely volt kiadó. A selejtezőben manapság elég furcsának tűnő módszert alkalmaztak, ugyanis egy darab nyolcas és hat darab hetes csoportot alakítottak ki, amelyekből az első két helyezett jutott tovább. Így fordulhatott elő, hogy viszonylag jó eredményeket elérő válogatottak nem lehettek ott a tornán: hiába szerzett 24 pontot Szerbia és Finnország, csupán a harmadik, illetve negyedik helyen végeztek csoportjukban; Skócia a 12 meccséből 8-at megnyert, de ez is csak a harmadik helyre volt elég, a bolgároknak pedig az is kevés volt, hogy 7-4-1-es formát produkáljanak a csoportjukban.

A magyar csapat Bozsik Péter irányításával vágott neki a kvalifikációnak, majd a sikertelenség miatt Várhidi Péter vette át a helyét.

Az edzőváltás sem segített: a magyarok úgy lettek utolsóelőttiek, hogy oda-vissza kikaptak a görög-török-norvég hármastól, valamint Máltán és Moldovában is alulmaradtak.

Nem büszkélkedhetett eredményével a szlovák nemzeti csapat sem, amely hiába lőtt 33 gólt a selejtezőben, az első két helyen végző cseh-német párost megközelíteni sem tudta. Egy feledhetetlen párharc azonban megmaradhatott az emlékezetünkben:

Mintálék 5:1-re intézték el idegenben a fiatal Gareth Bale-t is a soraiban tudó walesi csapatot, de a szigetországiak aztán Nagyszombatban visszaadták a pofont (2:5).

Az angolok elveszítették utolsó két selejtezős mérkőzésüket, így óriási meglepetésre lemaradtak a tornáról – helyettük a bombaerős horvátok és a szimpatikus játékot bemutató oroszok jutottak tovább. A görög-török és a cseh-német páros mellett kijutott még Lengyelország, Portugália, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Románia és Hollandia.



Megdöbbentő: az angolok nem jutottak ki az Eb-re

A tornának négy-négy város adott otthont: svájci részről Bázel, Bern, Genf és Zürich, míg osztrák félről Bécs, Innsbruck, Klagenfurt és Salzburg. Az Eb-re egy új stadion épült (Klagenfurtban), a többit pedig felújították vagy kibővítették úgy, hogy a létesítmények legalább a 30 ezres befogadóképességet elérjék.

Bár a svájciak és az osztrákok barátságos, jó hangulatú fesztivált hoztak össze, az Eb-k történetében azelőtt még nem fordult elő, hogy a házigazdák ilyen korán búcsúzzanak – amióta 1980-ban bővítették a csapatok létszámát, a rendező mindig eljutott a legjobb négy közé.

Az A kvartettben kapott helyet Svájc válogatottja, amelynek szerepléséről mindent elmond a nyitómérkőzés első félideje: a hazaiak erősségének számító Alexander Frei megsérült, könnyeivel küszködve hagyta el a pályát, a találkozót pedig a csehek nyerték Svěrkoš találatával. A svájciak aztán hiába vezettek a törökök ellen, az eső áztatta meccsen a félholdasok előbb Semih révén egyenlítettek, majd a ráadás perceiben Arda Turan megszerezte a győzelmet jelentő találatot is. Az utolsó körben a portugálok ugyan megajándékozták a hazaiakat egy győzelemmel, de ez már nem osztott, nem szorzott. Nem úgy a török-cseh párharc, amely végül igazi drámába torkollott: a csehek Koller és Plašil találatával már 2:0-ra vezettek, de aztán érkezett az újabb török feltámadás.

Előbb Turan szépített, majd a hajrában Čech kiejtett egy ártalmatlannak tűnő beadást, Nihat Kahveci pedig köszönte szépen, élt a lehetőséggel és kiegyenlített.

Két perccel később a csehek a kegyelemdöfést is megkapták, így csomagolhattak is haza.

A B kvartett a horvátok és a németek dominanciáját hozta, a lengyelek és az osztrákok lényegesen gyengébb játékerőt képviseltek. Joachim Löw fiai ugyan a vártnál nehezebben hozták a mérkőzéseiket, Ballack óriási szabadrúgásgólja viszont emlékezetes maradt.

A C csoportban a fergeteges támadójátékot produkáló hollandok simán lelépték a 2006-os világbajnokság döntőseit: az olaszokat 3:0-ra, a franciákat pedig 4:1-re ütötték ki. A románok elleni 2:0 már sétagalopp volt. A második helyet az olaszok szerezték meg, akik a románokkal még nem bírtak, a zuhanórepülésbe kezdő franciákat viszont elnáspángolták.



A hollandokat aranyesélyesként emlegették

A spanyolokat minden torna előtt titkos esélyesként tartották számon, de csupán egyszer jutottak fel a csúcsra. Már a csoportkörben is látszott, hogy ezúttal kijöhet nekik a lépés. Az oroszokat, a svédeket és a címvédő görögöket is gyors, kombinatív játékkal győzték le. A hellének lendülete négy év alatt elfogyott, a 2008-as szereplésük pedig inkább a lepkéző Nikopolidisról maradt emlékezetes. A második helyet a spanyolok elleni pofonból feltápászkodó orosz válogatott szerezte meg, kispadján a világjáró Guus Hiddinkkel.



Guus Hiddink irányításával feltámadtak az oroszok

A negyeddöntőben három csoportelső is búcsúzott.

A csoportkör után a németek alaposan belelendültek: Schweinsteiger, Klose és Ballack elintézte a meglepett portugálokat, akik mindvégig csak az eredmény után futottak. A 2006-os vb bronzmeccse után újfent a németek jelentették a luzitánok vesztét.



A németek újfent megálljt parancsoltak a portugáloknak

A török-horvát meccsen 90 percig nem sok látnivaló volt, a hosszabbítás viszont igazi thrillert hozott. Amikor már mindenki a büntetőrúgásokra készülődött, a 119. percben jött a veseátültetésen átesett Ivan Klasnic, és egy remek akció végén fejjel betalált a török kapuba. A horvátok ünnepeltek, Rosetti játékvezető viszont egy percet hosszabbított. A rendszeresen a hajrában megtáltosodó félholdasoknak elég is volt ez az idő, Semih a 122. percben kiegyenlített. A horvátok összeroppantak, a büntetőpárbajban Modric és Rakitic a kaput sem találta el, míg Petric próbálkozását a veterán Rüstü hárította. A törököktől senki sem hibázott, így Fatih Terimék bejutottak a legjobb négy közé.

Szintén büntetőpárbajba torkollott a spanyol-olasz találkozó, amelyet Torresék bírtak jobb idegekkel. A negyedik negyeddöntős mérkőzésen viszont még a hosszabbításban megszületett a döntés. A csoportkört követően egyből aranyesélyesként kikiáltott hollandokat lendületes futballal lepték meg az oroszok, akik Pavljuchenko révén meg is szerezték a vezetést. Van Niestelrooy ugyan még a hajrában egyenlíteni tudott, de a hosszabbításban már nem volt kegyelem. Óvatos játék helyett az oroszok letámadták a hollandokat, és kétszer be is találtak. A nagy esélyes Oranje csalódottan távozott.

A törökök a legjobb négy között a németeket is majdnem megtréfálták. Ugur találatára gyorsan válaszolt a fénykorát élő Schweinsteiger, majd Klose a vezetést is megszerezte csapatának. A hajrában viszont menetrendszerűen jött a megmentőember, Semih, és kiegyenlített. Az újabb török csoda azonban már elmaradt, az utolsó percben ugyanis Lahm a fináléba lőtte csapatát.

Az elődöntő másik ága simább találkozót hozott: a csoportmeccs után a spanyolok újfent három góllal verték az oroszokat.

A döntőben a németek nem tudtak mit kezdeni a kombinatív labdajáratásra és gyors kontrákra építő spanyolokkal. Az aranyérem sorsát Torres találata döntötte el, így a spanyolok 1964 után újfent felülhettek Európa trónjára.

Az ibériaiak nem érdemtelenül nyerték meg az Európa-bajnokságot, akkoriban ugyanis a Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Senna, Iniesta, Xavi, Fabregas, Silva, Torres kezdőcsapattal felálló spanyol együttesnek nem volt párja. Az Eb-győzelemmel elkezdődött a spanyolok egyeduralma, ami csak a 2014-es brazíliai világbajnokságon ért véget.



Eredmények:

A csoport

Svájc – Csehország 0:1 (0:0)

Gólszerző: 71. Svěrkoš

Portugália – Törökország 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 61. Pepe, 90+3. Meireles

Csehország – Portugália 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 17. Sionko – 8. Deco, 63. Ronaldo, 90+1. Quaresma

Svájc – Törökország 1:2 (1:0)

Gólszerzők: 32. Yakin – 57. Semih, 90+2. Turan

Svájc – Portugália 2:0 (0:0)

Gólszerző: 71., 83. Yakin (a másodikat 11-esből)

Törökország – Csehország 3:2 (0:1)

Gólszerzők: 75. Turan, 87., 89. Kahveci – 34. Koller, 62. Plašil



Čech bakija sokba került a cseheknek



1. Portugália 3 2 0 1 5:3 6 2. Törökország 3 2 0 1 5:5 6 3. Csehország 3 1 0 2 4:6 3 4. Svájc 3 1 0 2 3:3 3



B csoport

Ausztria – Horvátország 0:1 (0:1)

Gólszerző: 4. Modric (11-esből)

Németország – Lengyelország 2:0 (1:0)

Gólszerző: 20., 72. Podolski

Horvátország – Németország 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 24. Srna, 62. Olic – 79. Podolski

Ausztria – Lengyelország 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 90+3. Vastic (11-esből) – 30. Guerreiro

Ausztria – Németország 0:1 (0:0)

Gólszerző: 49. Ballack

Lengyelország – Horvátország 0:1 (0:0)

Gólszerző: 53. Klasnic



1. Horvátország 3 3 0 0 4:1 9 2. Németország 3 2 0 1 4:2 6 3. Ausztria 3 0 1 2 1:3 1 4. Lengyelország 3 0 1 2 1:4 1



C csoport

Románia – Franciaország 0:0

Hollandia – Olaszország 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 26. van Nistelrooy, 31. Sneijder, 79. van Bronckhorst

Olaszország – Románia 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 56. Panucci – 55. Mutu

Hollandia – Franciaország 4:1 (1:0)

Gólszerzők: 9. Kuyt, 59. van Persie, 72. Robben, 90+2. Sneijder – 71. Henry

Hollandia – Románia 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 54. Huntelaar, 86. van Persie

Franciaország – Olaszország 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 25. Pirlo (11-esből), 62. De Rossi



A franciák leszerepeltek az Eb-n



1. Hollandia 3 3 0 0 9:1 9 2. Olaszország 3 1 1 1 3:4 4 3. Románia 3 0 2 1 1:3 2 4. Franciaország 3 0 1 2 1:6 1



D csoport

Spanyolország – Oroszország 4:1 (2:0)

Gólszerzők: 20., 44., 75. Villa, 90. Fabregas – 86. Pavljuchenko

Görögország – Svédország 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 67. Ibrahimovic, 72. Hansson

Svédország – Spanyolország 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 34. Ibrahimovic – 15. Torres, 90+2. Villa

Görögország – Oroszország 0:1 (0:1)

Gólszerző: 32. Zirjanov

Görögország – Spanyolország 1:2 (1:0)

Gólszerzők: 42. Charisteas – 61. de la Red, 88. Güiza

Oroszország – Svédroszág 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 24. Pavljuchenko, 50. Arshavin



1. Spanyolország 3 3 0 0 8:3 9 2. Oroszország 3 2 0 1 4:4 6 3. Svédország 3 1 0 2 3:4 3 4. Görögország 3 0 0 3 1:5 0



Negyeddöntő

Portugália – Németország 2:3 (1:2)

Bázel, 39 ezer néző

Gólszerzők: 40. Nuno Gomes, 87. Postiga – 22. Schweinsteiger, 26. Klose, 61. Ballack

Horvátország – Törökország 1:1 – büntetőkkel 1:3

Bécs, 51 ezer néző

Gólszerzők: 119. Klasnic – 120+2. Semih

Büntetőpárbaj: Modric kihagyta, Turan 0:1, Srna 1:1, Semih 1:2, Rakitic kihagyta, Hamit Altintop 1:3, Petric kihagyta



A törökök egészen az elődöntőig szárnyaltak

Hollandia – Oroszország 1:3 (0:0) – hosszabbítás után

Bázel, 38 ezer néző

Gólszerzők: 86. van Nistelrooy – 56. Pavljuchenko, 112. Torbinskij, 116. Arshavin

Spanyolország – Olaszország 0:0 – büntetőkkel 4:2

Bécs, 48 ezer néző

Büntetőpárbaj: Villa 1:0, Grosso 1:1, Cazorla 2:1, De Rossi kihagyta, Senna 3:1, Camoranesi 3:2, Güiza kihagyta, Di Natale kihagyta, Fabregas 4:2



Elődöntő

Németország – Törökország 3:2 (1:1)

Bázel, 39 ezer néző

Gólszerzők: 26. Schweinsteiger, 79. Klose, 90. Lahm – 22. Ugur, 86. Semih

Oroszország – Spanyolország 0:3 (0:0)

Bécs, 51 ezer néző

Gólszerzők: 50. Xavi, 73. Güiza, 82. Silva



Döntő

Németország – Spanyolország 0:1 (0:1)

Bécs, 51 ezer néző

Gólszerző: 33: Torres



Torres megszerzi a döntő egyetlen találatát



A torna góllövőlistája:

David Villa (spanyol) – 4 gól

Lukas Podolski (német) – 3 gól

Semih Sentürk (török) – 3 gól

Roman Pavljuchenko (orosz) – 3 gól

Hakan Yakin (svájci) – 3 gól



A torna álomcsapata:

Kapusok: Gianluigi Buffon (olasz), Iker Casillas (spanyol), Edwin van der Sar (holland)

Védők: José Bosingwa (portugál), Philipp Lahm (német), Carlos Marchena (spanyol), Pepe (portugál), Carles Puyol (spanyol), Yuri Zhirkov (orosz)

Középpályások: Hamit Altintop (török), Luka Modric (horvát), Marcos Senna (spanyol), Xavi Hernandez (spanyol), Konstantin Zirjanov (orosz), Michael Ballack (német), Cesc Fabregas (spanyol), Andrés Iniesta (spanyol), Lukas Podolski (német), Wesley Sneijder (holland)

Támadók: Andrei Arshavin (orosz), Roman Pavljuchenko (orosz), Fernando Torres (spanyol), David Villa (spanyol)



