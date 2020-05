Fico lépéskényszerben: Pellegrini szinte már egy új párt színeiben kampányol

"Úgy neveltek fel engem, hogy Szlovákia egy jobb hely lehessen. Őszinteségre, igazságosságra és felelősségvállalásra tanítottak. Ezért beszélhetek ma az országunkban a felelősségteljes változásról." - így hangzik Peter Pellegrini politikai reklámja, amit a napokban indított, és aminek van egy beszédes jellegzetessége: kerüli az utalást arra, hogy az exkormányfőnek köze lenne a saját pártjához, a Smerhez.

Volt idő, amikor Fico mondta meg, hol van Pelle helye (fotó: TASR)

A Facebookon megjelentetett hirdetés azért érdekes, mert Pellegrini egy szót sem ejt a Smerről, amelyiknek még mindig az egyik alelnöke, helyette inkább felhívja a figyelmet a saját honlapjára, a Pellegrini.sk-ra.

Ez az új weboldal sem utal a pártjára - még a felhasznált - mélyvörös és lilásan sötétkék - színkombináció sem emlékeztetnek a Smer által régóta használt vörösre.

Ez nem is csoda, hiszen az elmúlt napokban Pellegrini néhányszor elejtette, hogy kész hátat fordítani a Smernek. És ebben a törekvésében nincs teljesen egyedül, csatlakozott hozzá néhány korábbi miniszter, Peter Žiga és Richard Raši, de a régiók képviselői is megszólaltak. Besztercebánya megye smeres képviselői nyíltan jelezték, Pellegrinit látnák szívesen a Smer élén, és hasonló hangokat hallani Kassáról is.

Ha Pellegrini valóban távozik, akkor ezzel betetőzi a fokozatos függetlenedését Robert Ficótól, ami 2018. márciusától, azaz miniszterelnökké való kinevezésétől számítva eredeztethető. Az exminiszterelnök az elmúlt két évben több alkalommal került konfliktusba Ficóval, amelynek során a párt elnöke többször demonstrálta, hogy a Smer és a párt parlamenti klubjának nagy része továbbra is az ő ellenőrzése alatt áll.

Amikor Pellegrini 2018 tavaszán kormányfő lett a Ján Kuciak meggyilkolását követő válság után, 42 éves volt, és univerzálisan bevethető politikusnak számított, aki pontosan ott tevékenykedett, ahol a Smernek szüksége volt rá. A politikai létra szinte minden fokát megjárta a besztecebányai illetőségű Pellegrini: Ľubomír Vážný képviselő asszisztenseként került a politikába, aztán honatya lett belőle, majd államtitkár, később miniszter, majd parlamenti elnökként és miniszterelnök-helyettesként is kipróbálhatta magát.

Közvetlenül a kormányfői kinevezése után várt rá egy probléma, aminek a neve Tibor Gašpar volt. A rendőrség akkori vezetőjéről kiderült, hogy gyanúsan szoros viszonyt ápol a Smerhez közeli vállalkozóként számontartott Norbert Bödörrel, aki a hírhedt maffiózóval, Marian Kočnerrel cimborált. Pár hetes átmeneti időt követően Pellegrini egy Gašparral tartott közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a főrendőr távozik a posztjáról. Aztán amikor 2019 nyarán már a 2020-as választásokról esett szó, Pellegrini nyíltan elmondta, hogy a volt rendőrfőkapitányt, Tibor Gašpart nem kellene felvenni a Smer-SD jelöltlistájára, és felszólította őt, inkább arra összpontosítson, hogy tisztázza a nevét.

Az első nagy nyilvános vitára Robert Fico és Peter Pellegrini között 2019 elején került sor az alkotmánybírák elhúzódó megválasztása kapcsán. Amikor világossá vált, hogy Ficónak nem sikerül beférkőznie az Alkotmánybíróságra, amelynek elnöke akart lenni, a parlamentben elkezdte szabotálni a bírók megválasztását.

Pellegrini azt a smeres hozzáállást, amikor a párttársai üres szavazólapokat adtak le, nyilvánosan kritizálta: "Nem értek egyet a saját pártom frakciójával, amely hozzájárult ahhoz, hogy a bíróság másnap már működőképtelenné váljon." - nyilatkozta Pellegrini, tudván, hogy nem a Smer parlamenti klubja a felelős a kialakult helyzetért, hanem maga Fico.

Pellegrini szintén szokatlanul kritikusan reagált pártbeli főnöke irányában 2019 szeptemberében. Akkor Robert Fico egy videofelvételt készített a Legfelsőbb Bíróság ítéletéről, amelyben Milan Mazurek (ĽSNS) képviselőt büntették rasszista kijelentései miatt. Fico a videóban kiállt Mazurek mellett, de például pártolta a paletta másik oldalán dagonyázó fura politikai lényt is, a pártjabeli Ľuboš Blahát is, aki magát marxistának tartja, aki több ízben támadta az EU-t is.

A Fico és Pellegrini közötti különbségeket az is nyilvánvalóvá tette, miként viszonyultak azokhoz a smeresekhez, akik összefüggésbe voltak hozhatóak Marian Kočnerral: Alena Zsuzsová nagy rajongójához, Martin Glváčhoz és a "majmocskás" Monika Jankovskához. Pellegrini ezeket a besározódott embereket nem védelmezte olyan hevesen, ahogy azt tette Fico.

A parlamenti választások előtt aztán pár hónappal Fico és Pellegrini megállapodtak valamiféle fegyverszünetben. Pellegrini lett a listavezető, sőt, több, hozzá közeli jelöltet választhatott ki a lista élbolyába.

Ugyanakkor már a választások előtt egyértelmű volt, hogy Fico és Pellegrini közötti megállapodás egy olyan átmeneti érdekszövetség, amit aztán szétzilálhat a választások eredménye. Így is történt. A választásokon a Smer második lett csupán, a legerősebb kormánypártot megelőzte az Igor Matovič vezette OĽaNO, de a Fico-féle tömörülés eredménye (18,3 százalék) jobb volt, mint amire a közvélemény-kutatások alapján számíthattak.

Nagy volt a jelentősége tehát annak, hogy a listán belül ki kapja a legtöbb karikázást, azaz a preferencia szavazatot. Pellegrini egyértelműen legyőzte pártbeli főnökét. Több mint 431 ezer támogatást kapott, ami azt jelentette, hogy tíz Smer szavazóból nyolcan szimpátizáltak vele. Fico mindössze 243 ezer karikát gyűjtött össze...

Peter Pellegrini április végére szedte össze a bátorságát, és akkor jelezte első ízben, hogy lehetségesnek tartja, hogy a Smer-SD tisztújító kongresszusán harcba száll a párt elnöki posztjáért. Az exkormányfő akkor azt is hozzátette: ha Smer-SD nem kap új arculatot, bizonyos párttársaival más módját fogja keresni annak, hogy Szlovákia polgárai számára modernebb szociális politikát biztosítson. Fico erre pár nappal később reagált, mondván, a Smer tisztán baloldali pártként akar működni, sőt, előrángatta a politikai idióták kedvenc kifejezését is, megjegyezve "nagyon egyértelműen mondom, hogy elutasítom a naiv széplelkek minden megnyilvánulását (prejavy slniečkarstva) ebben a pártban."

Ma Pellegrini még nyíltan nem állítja azt, hogy a nem küzd meg a pártelnöki posztért és faképnél hagyná a Smert.

De a DenníkN szerint előfordulhat azonban, hogy ha Fico decembernél korábban nem engedélyezi a rendkívüli kongresszus összehívását, a Pellegrini új arculatú weboldalán feltüntetett színek visszaköszönhetnek egy új párt logójában.

