LÉNYEG: A hazudozó Pellegrinit utolérte a valóság, Korčok meg tovább udvarol a magyar szavazóknak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Forrás: Facebook (zomriofficial)

Nem folytatódik túl jól Peter Pellegrini kampánya, de emiatt bánkódjanak azok a fura szerzetek, akiknek kedves a Smer. Ugyanis a Hlas első emberét kedden rajtakapták egy lódításon, ami bizonyára majd megemleget. De ne rohanjunk ennyire előre.

Lehet-e vidék Pozsony?

A húsvéti ünnepek lezárultával ismét visszacsöppenhettünk a szlovákiai valóságba, ami most másról sem szól, csak az államfőválasztási hacacáré finiséről. Még négy napot kell kibírni és aztán kiderül, ki nyeri el a köztársasági elnöki tisztséget. Az előző részek tartalmát aligha kell boncolgatni, hiszen annyi a lényeg, hogy már csak két jelölt van talpon: a másfél héttel ezelőtti fordulót megnyerő ellenzéki Ivan Korčok, illetve a kormánykoalíció embere, a házelnök Pellegrini. Pont ők ketten voltak ma hivatalosak a Rádio Expres vitaműsorába, de az eszmecseréjük sajnos nem jött össze, mivel a Hlas vezére még a hétvégén jelezte, nem tud megjelenni a stúdióban. Neki máshol akadt dolga. Bokros tennivalója vidékre szólította őt, ezért aztán csak egy kedd esti műsorba tud bekapcsolódni, a délben kezdődő rádiós szópárbajt, minő fájdalom, ki kell hagynia.

Kiderült a turpisság

Pechjére aztán kiderült a turpisság, mert a füllentő államfőjelöltet Pozsonyban lefülelték a lesifotósok. Méghozzá mindössze pár kilométerre az Expres főhadiszállásától. Szegény Pellegrini most majd magyarázkodhat az esti Markízás programban, hogy miért nem számít átverésnek az, amit ma összehozott. Mert ez téma lesz, főleg úgy, hogy már meg is mérték, hogy a választók fontosnak tartják a választások előtti vitákat. A megkérdezettek 80 százalékát érdekli a leendő államfő jövőképe, és amíg Korčok támogatóinál ez az érték majdnem 100 százalék, addig ellenfele, Peter Pellegrini drukkereinek a táborában is majdnem 90 százalék. Ráadásul tízből hatan azt állítják, hogy a választás előtti véleménycserék segítenek eldönteni, kire is szavazzanak.

Összeomló mítoszok

A parlament elnöke tehát nem élt a lehetőséggel, és ahelyett, hogy a saját igazáról győzte volna meg a népszerű műsor hallgatóit, inkább hazugsággal etette őket. Ezzel ellentétben a történet jó diákja, Korčok nem csupán készségesen válaszolgatott a műsorvezető kérdéseire, hanem szép dolgokat mondott a szlovákiai magyarokkal kapcsolatban. Az exkülügyminiszter úgy látja, hogy megdőlni látszik az a vele kapcsolatban ismert mítosz, hogy neki gondja lenne a magyarokkal. Ezt szerinte egyes szlovákiai magyar politikusok terjesztették róla, de ennek hatása már egyre kevésbé működik, és úgy véli, ezért is volt sikeres a magyarok által lakott régiókban is, Dunaszerdahelytől kezdve Komáromon át Érsekújvárig. Korčok kitért arra is, hogy bár a magyaroknak jelenleg nincs parlamenti képviselete, de ő garantálja, hogy az elnöki palotából a mi hangunkon szólna, ráadásul egy olyan tanácsadói testületet is létrehozna, ahol a magyarok lelkének rezdüléseit is követni tudná. Kár, hogy korábban nem udvarolt nekünk ennyire hevesen, de jobb híján kaphat egy új esélyt.

Közös nyilatkozat

Közben az exdiplomata kampányszekere mögé többen is beálltak. Hat parlamenten kívüli párt ugyanis közös nyilatkozatban támogatta az elnökválasztás szombaton esedékes második fordulójában Ivan Korčokot. Többek között Eduard Heger exkormányfő pártja, Mikuláš Dzurinda korábbi miniszterelnök mozgalma illetve a Simon Zsolt vezette Fórum is őt tartja a demokratikus jogállam és Szlovákia helyes külpolitikai irányultsága garanciájának.

Taraba bekavar

Kedden azonban a címlapokra kerülhetett Pellegrini egyik nagy támogatója is, az SNS színeiben mandátumot, sőt, miniszteri posztot elnyert Tomáš Taraba. Ez a derék "szuverén" figura írt egy buta posztot, emiatt meg az Emberi Jogi Intézet büntető feljelentést tett a környezetvédelmi miniszter ellen. Taraba csőrét az csípte, hogy húsvét környékén a keresztények legnagyobb ünnepén a - szerinte - "nem közszolgálati", sőt, "rózsaszínű" RTVS egy ismert szlovák színésznő történetét merte ismertetni, amivel a közmédia elszakadt a szlovák realitástól, és egyetlen centet sem érdemel az adófizetők pénzéből. A bejegyzésével aztán a nemzetiek "medveügyi" tárcavezetője mocskolódó kommentcunamit zúdítottak a művésznő nyakába.

Ennek talán Pellegrini sem örül felhőtlenül. Valószínűleg nincs szüksége olyan pártfogóra, aki überkeresztény álarc mögül bunkóskodik népszerű emberekkel. Ám a szerencsétlen koalíciós elnökjelölt már régen rájöhetett, hogy egy ideje a korpa közé keveredett, és nagy mázli kell, hogy onnan a disznóktól megmeneküljön.

Sidó Árpád