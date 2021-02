LÉNYEG: Már tényleg súlyos a helyzet – az egészségügyi miniszter is csak a járványügyi szakértők szavára akar hallgatni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Habár nehéz elképzelni, de tovább szigoríthatja a kormány a koronajárvány miatti intézkedéseket. Az egészségügyi miniszter egy olyan javaslatot szellőztetett meg, amely – ismerve a szlovákiai állami szervek rugalmasságát – nagyon futurisztikusnak tűnik: csak az hagyhatná el a lakását – és ráadásul csak meghatározott időre – aki ezt előre kéri – sms-ben – és engedélyt is kap erre – ugyancsak sms-ben.

És mindezt a rendőrség fogja levezényelni és ellenőrizni. Az a rendőrség, amely tavaly tavasszal már azzal megbénította a fél országot, hogy a járáshatárokon elkezdte ellenőrizni a papír alapú igazolásokat.

Amellett, hogy valószínűleg megvalósíthatatlan az ötlet, egyben alkotmánysértő is, legalábbis több neves alkotmányjogász erre jutott.

Ha nem jött be az „atombomba”, jöhetnek a szakértők?

Marek Krajčí javaslata egy elkeseredett kísérletnek tűnik a járvány visszaszorítására. A fertőzöttek, de mindenekelőtt a kórházban kezeltek és a betegségben meghaltak száma nem csökken, úgy látszik egyre nagyobb a feszültség a koalícióban. Igor Matovič „atombombája”, az országos tesztelés nem tűnik túlságosan hatékonynak. Hétfőn egészségügyi miniszter közvetve azt is bevallotta, hogy eddig a pandémia bizottságban sem a szakemberek véleménye volt a mérvadó: azt mondta, hogy

a keddi ülésen csak a szakértőket akarja meghallgatni, nem is kap rá más meghívást, csak akinek ott kell lennie. Bízzunk benne, hogy a kormányfő ezért nem rúgja ki miniszterét.

Meglepő módon a szakemberek – orvosok és elemzők egyaránt – állítják azt, hogy ugyan valóban nehéz helyzetben vagyunk, de nem kellene türelmetlennek lenni. Úgy vélik, ha nem is segít az országos tesztelés, az eddig bevezetett szigorú intézkedéseknek meglesz a pozitív hatása, csak egy kicsit tovább is kell rá várni. Az új betegek száma legalább már nem emelkedik, a napi elhalálozások is inkább csökkenő, mint növekvő trendet mutatnak. De az szerintük is segítene, ha szigorúbban betartanák az emberek – és betartatná a kormány – a már eddig életbe lépett korlátozásokat.

Fico tudhat valamit, már elköltözött Brheltől

A bíróság hétfőn előzetes letartóztatásba helyezte a Frantisek Imreczét, az adóhivatal korábbi főnökét. Imrecze az elmúlt évben letartóztatottak közül talán a legbefolyásosabb tisztségviselője volt, és ráadásul vele együtt vádolták meg Jozef Brhelt, aki viszont a Smer mögött álló oligarchák egyike. A befolyásos vállalkozó ugyan egyelőre még nincs a rács mögött, egyelőre valamelyik délszaki szigeten élvezi szabadsága utolsó napjait, de amint hazajön, lecsukják, mint testvérét, aki már az előzetesben várja a tárgyalását.

Imrecze 2018-ban volt kénytelen távozni az adóhivatal éléről, miután az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF is szólt, hogy Szlovákián keresztül gyakorlatilag vám nélkül áramlott az unióba a kínai textil.

Imrecze és Brhel elleni vádemeléssel már nagyon közel került az igazságszolgáltatás Robert Ficóhoz, hiszen Brhelről tudjuk, hogy a pénzével segítette a Smer megalakulását, gyakorlatilag az egyik „részvényese” a pártnak.

Talán nem véletlen, hogy Fico már kiköltözött a – részben Brhel kezében lévő – pozsonyi Hiltonból, és inkább egy másik „barátjának”, Dušan Muňkónak a 600 ezres lakásában húzza meg magát a Slavín alatt.

Népszámlálás: tudat alatti asszimiláció és érzelmi zsarolás

A népszámlálás kezdetének közeledtével egyre érdekesebb nézni azt a káoszt, amit sikerült összehozniuk a második nemzetiség ellenzőinek. Gyimesi György és társai – lásd. olyan helyzetbe lavírozták magukat és ezzel – elsősorban – a magyar közösséget, hogy

már azok is elgondolkodnak azon, hogy kitöltsék-e egyáltalán a népszámlálási ívet, akik eddig meg voltak győződve arról, hogy vállalniuk kell nemzetiségüket.

Talán majd rájönnek, hogy nem a legjobb módszer a népszámlálás népszerűsítésére, ha „tudat alatti asszimilációról” beszélnek vagy érzelmi zsarolással próbálják rávenni az embereket, hogy „csak magyarnak” vallják magukat.

És talán nem kellene a társadalmi vita hiányát okolni, ha ők maguk is kezdeményezhették volna azt még egy-másfél évvel ezelőtt. A saját javaslatukat pedig két héttel a népszámlálás előtt, egy hét alatt akarják elfogadtatni. Az már csak hab a tortán, hogy azzal sem igazán vesződnek, hogy a többi kisebbséget a maguk oldalára állítsák: inkább erőből megpróbálják lenyomni javaslatukat a többiek torkán.

