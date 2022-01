LÉNYEG: A vártnál is jobb az R7-es út, és a feltételezettnél is őrültebb az ellenzék

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Bár csütörtökre az derült ki, hogy szinte minden második tesztelt személy koronavírusos, de mivel a kórházakban továbbra is stabil a helyzet, ezért most ezzel az egy mondattal el is intézhetjük a világjárványt. Nem úgy az orosz-ukrán perpatvart, ami egyre nagyobb visszhangra talál Szlovákiában.

Minden az oroszoké, legalábbis ők azt hiszik

Ma már arról beszélt a külügyminiszter, hogy a NATO fontolóra vette, hogy katonákat küldjön Szlovákiába. Még nincs erről döntés, de azt rebesgetik, a katonai szervezet ezer-ezer katonát küld hozzánk, Romániába, Bulgáriába és Magyarországra is. Még mielőtt valaki az ellenkezőjét feltételezné, ez nem a szlovák fél kérése volt, ez a szokásos védelmi stratégia része, a kialakult helyzetre adott válasz. A szituáció meg az, hogy a valamikori keleti blokkot érdekszférájának tekintő Oroszország ég a vágytól, hogy a NATO kimondja, Ukrajna soha nem lesz tagja a védelmi szervezetnek. Moszkva annyira ezt szeretné hallani, hogy nyomásgyakorlásként százezernél is több katonát küldött a keleti szomszédunk keleti határához. Nem szívbajosak, van bőr az orosz vezetés pofáján ezt követelni. Nekik semmi sem elég, simán masíroznának tovább. Nyolc éve rátenyereltek Ukrajna keleti részére és a Krím félszigetre, most meg tollba akarják mondani, ki az, aki nem léphet be a NATO-ba, mert csak. Érthető módon az inkább Nyugat felé orientálódó Kijev egyre kevésbé kér Moszkva dölyfösségéből, amit meg az oroszok provokációként fognak fel. És egyre hangosabban csörtetik a kardjukat.

Ki hol áll?

Ivan Korčok miniszter fel is szólította a hazai ellenzéket, hogy fogalmazza meg egyértelműen, egy potenciális konfliktus esetén melyik oldalon állna. Mert elnézve a ruszofil nacionalistáinkat, Robert Ficót meg a hasonszőrű moszkovitákat, egyáltalán nem egyértelmű a helyzet. A Smer vezetője, a többszörös exkormányfő szerdán egy tiltakozáson nagy pofával elküldte haza az amerikaiakat, az udvari bolond sztálinista párttársa meg szinte letérdelt, és könnyes szemmel vallott szerelmet az oroszoknak.

Gáz és Tél tábornok

De mivel Moszkva nem hisz a könnyeknek, ez az általa gerjesztett gigászi műbalhé nyílt konfliktussá is fajulhat. Ez pedig Szlovákiát a menekültáradaton túl azzal is fenyegetné, hogy nem érkezne több gáz kelet felől, miközben a tartalékaink 20 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor az elemző úgy látja, ha "Tél tábornok" nem toppan be hozzánk, azaz ha nem érkezik lényegesen hidegebb idő, akkor a tartalékok minden bizonnyal elegendőek lesznek a fűtési szezon végéig.

Pozsony karnyújtásnyira lett Dunaszerdahelytől

Míg a keleti fronton összevont szemöldököket látunk, Dunaszerdahelytől nyugatra vidámabb az élet. Főleg azok számára, akik gyakran kényszerülnek beutazni a fővárosba. Eddig is nyilvánvaló lehetett, de már végérvényesen bebizonyosodott, hogy az R7-es jobb, mint hittük: az autóút mentén egyre kúsznak felfelé a telekárak, a dugóknak meg vége. Eddig csúcsidőben szokványos dolognak számított, ha kocsival másfél- két órát tartott az araszolás Pozsonyba, most viszont Csallóköz központi településéről 40 perc alatt eljuthatunk a főváros szívébe.

Bevarrnák a dutyiba a náci hablatyolót

A szlovák bíróságok nem dologoznak ilyen sebességgel, de azért időzíteni ők is tudnak. Már csak azért is, mert éppen a holokauszt nemzetközi emléknapján döntött úgy a büntetőbíróság, hogy bevarrják előzetesbe az egyik hírhedt szlovák újfasisztát. A szerencsétlenje nem suba alatt tagadta a náci népirtást, hanem nagy csinnadrattával gyártotta le a marhaságait éveken keresztül, amiket aztán vidáman terjesztgetett. Az ilyen arcok általában Marian Kotleba körül szoktak felbukkanni. Ez az ő esetében is így volt, hiszen a szélsőséges pártvezér, hogy emelje a szervezete színvonalát, a 2016-os jelöltlistára is felrakta ezt a sötét félkegyelműt.

Legszebb érték a nulla százalék

És ha már előjött a parlamenti választások témája, akkor jegyezzük meg, májusra elkészülhet a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló nagyvonalú törvénytervezet, amelyik a kisebbségi pártok számára nulla százalékos bejutási küszöbbel számol. Persze, a papír mindent elbír, akár egy ilyen merész javaslatot is. Amit majd a kormányban és a parlamentben is meg kell védeni a támadásoktól. Mert abból aztán lesz elég.

