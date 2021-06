Egy komáromi pizzéria tulajdonosa miért rendelné meg egy újságíró meggyilkolását? Kedden döntenek Kočnerékról

Kedden dönt a Legfelsőbb Bíróság Ján Kuciak meggyilkolásának ügyében. A Speciális Ügyészség illetékes ügyésze, Michal Šúrek interjút adott a DenníkN lapnak az esettel összefüggésben. Az ügyész meggyőződése, hogy elég bizonyíték gyűlt össze a tavaly felmentett főkolomposok, Marián Kočner és Alena Zsuzsová ellen.

Fotó: TASR

A Specializált Büntetőbíróság 2020 szeptemberében hozott ítéletet az újságíró és jegyese meggyilkolásának ügyében. Míg az elkövető Miroslav Marček bűnsegédjét, a gútai Szabó Tamást 25 évre ítélték, addig a felbujtással vádolt Kočnert, és a gyilkosság megrendelését állítólag leadó Zsuzsovát bizonyítottság hiányában felmentették a vádak alól. A bíróság szerint sem Marián Kočner, sem Alena Zsuzsová esetében nem nyert minden kétséget kizáróan bizonyítást, hogy ők álltak a gyilkosság mögött.

A szeptemberi ítélet szerint azt, hogy a Kuciak-gyilkosságot Kočner rendelte meg, csak - a rendőrséggel együttműködő - Andruskó Zoltán beismerő vallomása tanúsítja, és ezt az állítást semmi más nem erősíti meg. Az ítélet indoklásában elhangzott az is, hogy Zsuzsová esetében sem sikerült minden kétséget kizárva bizonyítani, hogy a komáromi nő részt vett a gyilkosság megszervezésében. A bíróság arra jutott, azt, hogy Alena Zsuzsovának köze van az ügyhöz, kizárólag Andruskó állította. Ezzel az a helyzet állt elő, mintha a bíróság tavalyi felmentő ítélete azt állítaná, hogy az egész ügy Andruskónál ér véget.

Az ügyész szerint felmerül a kérdés, hogy egy komáromi pizzéria tulajdonosa miért rendelné meg egy újságíró likvidálását. Šúrek kíváncsi arra, hogy ezt a dolgot a helyére teszi-e a bíróság, hiszen nem logikus, hogy ez így történt. Olyan döntésre számít holnap, amelyik érthető magyarázattal szolgál mindenki számára.

A szeptemberi döntéskor elhangzott, hogy a bíróság szerint nem lehetett bizonyítani, hogy Zsuzsová és Kočner Threema alkalmazáson keresztül folytatott csevegései a gyilkosságról szóltak, mert

a köztük lebonyolított kommunikációt szó szerint értelmezték, mondván, az "a gyilkossággal kapcsolatban nem explicit, csak utalások szerepelnek benne, és kódolt a nyelvezete". Ezzel az érveléssel Šúrek nem ért egyet.

Az ügyészség a napokban új bizonyítékot nyújtott be. A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának szakértői véleményéről van szó, amely Kočner és Zsuzsová közötti Threema-kommunikációt dolgozták fel, illetve szisztematikusan rendezték, kiértékelték a kettejük közötti egyeztetés egyes mozzanatait. Szerintük a threemás levelezés tele van rejtjelekkel, rejtett jelentéstartalmú szövegekkel. A bölcsész szakértők azt is megnézik, a két személy által használt jelképek, allegóriák - mint amilyen a kihulló fogakról szóló álom is volt - mit jelentenek. Mindezek a vád álláspontját erősítik, hiszen az üzeneteket nem lehet szó szerint értelmezni.

Šúrek beszélt arról is, mi lesz, ha kedden megsemmisítik a szeptemberi felmentő ítéletet. Ebben az esetben az ügy visszakerül a Speciális Büntetőbíróságra. A Legfelsőbb Bíróság kérheti azt is, hogy ez a büntetőbíróság melyik bizonyítékra helyezze a hangsúlyt. Nem zárható ki, hogy az eljárás egy teljes évet igénybe vesz.

