LÉNYEG: Čaputová vétózott, Matovič viszont most megmutathatná, hogy tényleg „családpárti” vagy csak az egója óriási

Bizonytalanná vált az „infláció elleni szociális” vagy „családtámogatási” csomag sorsa, miután Zuzana Čaputová köztársasági elnök bejelentette, hogy megvétózza azokat a passzusokat, amelyek a jövőre életbe lépő intézkedéseket tartalmazzák. Ezek a családi pótlék és az adóbónusz emelésére, valamint a „szabadidő-utalványok” bevezetésére vonatkozó rendelkezések, amelyeket Igor Matovič megpróbált infláció elleni intézkedésként eladni. A koalícióban és a parlamentben talált is elég támogatót, viszont a köztársasági elnök több hibát is talált benne.

Meglesz újra a 82-es „családpárti” koalíció a fasisztákkal?

Az első, hogy Matovič hat nap alatt áttolta a kormányon és a parlamenten is ezt az 1,2 milliárd eurós intézkedéscsomagot, ami egyben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag senkivel sem konzultált a jogszabályról. A másik gond, hogy nem tudni, miből akarja ezt finanszírozni, pontosabban azt, hogy lesz-e rá elég pénz a költségvetésben, vagy csak a különben is magas deficitet fogja növelni. A harmadik pedig az, hogy ezzel nem azokon, vagy főleg nem azokon segít, akiken kellene.

Persze a vétó megtöréséhez megvan a „családpárti” koalíció, a jogszabályt 82 szavazattal fogadták el májusban, a szépséghibája csak az, hogy a SaS-t fasiszta és egyéb szélsőséges képviselőkre cserélte Matovič.

Lenne egy megoldás, csak az Matovičnak fájna

Az újabb parlamenti igen sem jelentené azonban a koalíciót egyre jobban fojtogató csomag végső elfogadását, mivel Čaputová azt is bejelentette, hogy ebben az esetben az Alkotmánybírósághoz fordul. Az AB pedig hónapokig vizsgálhatja a jogszabályt úgy, hogy a végrehajtását felfüggesztheti. Lenne azonban egy köztes megoldás a koalíció számára:

tiszteletben tartják az elnöki vétót, és akkor a részleges csomag már júliusban életbe léphet. Ha pedig ezt ki akarják bővíteni, akkor a második félévben lesz rá elég idejük, mert a megvétózott intézkedések úgyis csak januárban léptek volna életbe.

Persze ez a „családpárti” Matovičnak hatalmas arcvesztést jelentene, amit az egója nem bírna ki, tehát ennek a változatnak kicsi a valószínűsége. És hát úgy tűnik, Eduard Heger kormányfő továbbra sem tudja helyre tenni pénzügyminiszterét. Matovič már be is jelentette, hogy Čaputová is a "család ellensége".

Heger szerint is kóser az olajembargó

A koalícióban a szociális csomag nélkül is van elég probléma. Richard Sulík elmagyarázta, hogyan született meg a szlovák álláspont a 6. uniós szankciócsomagról, amely az orosz olaj behozatalának leállítását is tartalmazza. És hát a gazdasági miniszter szerint ez közös munka volt Eduard Heger kormányfővel.

Ráadásul Sulík úgy véli, nem is lehetett volna ennél jobb feltételekben megegyezni, és ezt többé-kevésbé megerősítette az Európai Tanács ülésén részt vevő Eduard Heger is.

Az olajembargóval kapcsolatos vita lényege, hogy – kis túlzással – addig importálhatjuk az orosz kőolajat, amíg csak akarjuk, de a belőle készült benzint és gázolajat csak 8+10 hónapig exportálhatjuk. Mivel a Slovnaft túlnyomórészt exportra termel, ezért 18 hónap múlva mégis át kell állnia nem orosz olajra. Persze Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója szerint ez azt is jelenti, hogy lesznek gondok az ellátással, de talán három év alatt újra beáll az egyensúly.

Heger azonban úgy véli, az exportlehetőség végtelen meghosszabbítása sem jelentett volna megoldást, mert az unión belül úgysem vette volna meg senki az orosz olajból készült üzemanyagot. Talán csak Magyarország.

A SaS már el sem jár a koalíciós tanács üléseire

A koalíción belül a helyzet már odáig fajult, hogy az SaS bejelentette: egy ideig kihagyja a koalíciós tanácsok üléseit.

Sulíkék úgy vélik, így megnyugodnak majd a kedélyek, ha ő és Matovič nem találkozik, akkor nem merül fel újabb probléma sem.

A kormányba még járnak a minisztereik, ez a minimum, ha a fizetésüket meg akarják kapni. Csak akkor még koalíciónak hívják ezt a társaságot?

Žilinka kisegítette Peter Kažimírt is

Kedden Maroš Žilinka főügyésznek is nagy napja volt: újra bemutathatott Daniel Lipšic speciális ügyésznek és a NAKA-nak, és újabb piros pontot szerezhetett Robert Ficónál.

A még mindig nem törölt, legendás 363-as paragrafus adta lehetőséget kihasználva megszüntette a büntetőeljárást Peter Kažimír, Robert Fico többszörös pénzügyminisztere és jelenlegi jegybankelnök ellen.

Igaz, megint helyettese mögé bújt, a döntést Jozef Kandera hozta meg, természetesen Žilinka heves egyetértése mellett.

