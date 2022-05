LÉNYEG: Ha szlovák a rendszámod, megdrágul a benzin a szomszédban. És az megvan, hogy a rendőri vezetés a maffiának dolgozott?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem kerül be piros betűs napként a csütörtök. Ma tudhattuk meg az illetékesektől, hogy nálunk is felbukkanhat a majomhimlő. De ami még ennél is konkrétabb szomorúság, az az, ha a kocsink rendszáma nem magyar, hanem mondjuk DS betűpárossal kezdődik, akkor holnaptól fuccs az olcsó tankolásnak Magyarországon.

A majomhimlő nem egy koronavírus

Pánikra semmi ok, de a tiszti főorvos szerint Szlovákiában is számolhatunk azzal, hogy a közeljövőben nálunk is megjelenik a majomhimlő. Jan Mikas úgy látja, egyelőre nincs szükség olyan intézkedésekre, mint például az Afrikából érkező járatok felfüggesztése. Át kell azonban gondolni a lehetséges intézkedéseket, hogy ha szükség lesz rá, megfelelően tudjunk reagálni. Például úgy, hogy karanténba helyezzük a fertőzöttet, és felkutatjuk a kontaktszemélyeket. A trópikus betegségek szakértője, a covidos időkből is ismert Vladimír Krčméry professzor azzal nyugtatja az embereket, hogy a majomhimlő nem légúti megbetegedés, így nem is terjed olyan könnyen. De azért ne markolásszuk senki olyan kezét, aki most érkezett Nyugat-Afrikából és rázza őt a hideg.

Búcsú az olcsó magyar benzintől

Aztán ha már a jó tanácsoknál tartunk, akkor érdemes kihasználni az utolsó pár óra adta lehetőséget, és jól tankoljunk tele a kocsinkat Magyarországon az olcsósított üzemanyagból. Péntektől ugyanis lőttek a határmenti kutakon folyó benzinturizmusnak, a szomszédban szigorítanak. Ezentúl csak magyar rendszámú autókat lehet megtankolni a 480 forintos benzinnel, a külföldiek holnaptól már csak a drágábbat vásárolhatják. A benzinkúton a kasszásnak kell majd bemutatni a forgalmit, az alapján dől el, hogy ugyanazért a benzinért a rezsicsökkentett 1,25 eurós összeget vagy a piaci árat kell fizetni.

Pozsony kéri az államfőt, hogy ne írjon alá bármit

S hogy a parlamenten keresztülvitt Igor Matovič-féle szociális csomagnak mi lesz az ára, azt még csak találgatják az illetékesek. Az önkormányzatok már most rettegnek, mi lesz velük, hiszen a kabinet tőlük nyúl le egy rakást pénzt, amit bónuszként hozzávág az emberekhez. Pozsony város vezetősége ma jelezte is, hogy elutasítja az inflációellenes intézkedést, és Zuzana Čaputová köztársasági elnököt is arra kéri, hogy ne írja alá az új törvényt. Szerintük azt újra kell tárgyalni és közben konzultálni sem ártana az önkormányzatokkal. Mert hát a kormány nem oldhatja meg a problémát azzal, hogy a családokat érintő támogatásokat az iskolák, sportpályák, játszóterek, utak vagy szociális otthonok fejlesztésre szánt források elszívásával finanszírozza.

Andruskó Bödörnek is dolgozott

Közben a bíróságon folytatódott a Kuciak-gyilkosság ügyének a tárgyalása. Az újságíró és menyasszonyának kivégzése miatt már korábban elítélt Andruskó Zoltán most azt állítja, hogy ő a mezőgazdasági támogatások lenyúlásaként jegyzett Állattenyésztő eset miatt is gyanúsított Norbert Bödörnek is dolgozott. A korábban Komáromban vállalkozó Andruskó azt vallotta, hogy pénzt mosott a Smerhez közeli nyitrai oligarchának, és mivel ismerte a hierarchiát a bűnözői csoportban, azt is látta, hogy az egész rendőri vezetés a maffiának dolgozott. És azóta ő is félti az életét, amióta Marian Kočner nevében a kavarógép intézője, Alena Zsuzsová megfenyegette.

Most kell a segítség Kijevnek

Minket meg az fenyeget, hogy az oroszok őrült ötletrohama miatt a szomszédban zajló háborús konfliktus csak jó esetben ér véget az év végéig. Mert könnyen meglehet, hogy az akár évekig is elhúzódhat. Főleg, ha leáll az Ukrajnába tartó nyugati fegyverszállítás, mert ilyen esetben nincs lehetőség az oroszok kiszorítására. És ha a konfliktust most nem oldják meg, ha az befagy, akkor Európának később kell ezt megoldania, de sokkal sokkal nagyobb költséggel. A leghatékonyabb megoldás, és egyben a legolcsóbb is most segíteni Ukrajnát, ahogy a csövön kifér.

Hasonlóan látja ezt a német kancellár is, aki egy csütörtökön kifejtette, az orosz államfő ahhoz a világrendhez akar visszatérni, amelyben a legerősebb határozza meg, mi a helyes, és amelyben nem létezik szabadság és önrendelkezés. Olaf Scholz a Kreml háborús politikáját imperializmusként írta le, amellyel az orosz elnök olyan időkbe akarja a világot visszataszítani, amikor a háború a politika bevett eszköze volt.

