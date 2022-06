LÉNYEG: Lássuk a medvét, avagy melyik kormánytag érett meg leginkább a leváltásra

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A minden eresztékében recsegő-ropogó kormánykoalíció megmaradásáról vagy bukásáról szólnak ezek a napok, uborkaszezonról egyelőre csak álmondhatnak a képviselők és a miniszterek. Az ellenzék dörzsöli a kezét, a kormány pedig lassan, de biztosan megbuktatja saját magát.

Mondd, te kit váltanál le?

Kedden két miniszter körül is forrt a levegő az egyelőre még légkondicionált parlamenti ülésteremben. (Talán emlékeznek rá, hogy Boris Kollár házelnök nemrég kilátásba helyezte a plénum hűtésének kikapcsolását az egyre növekvő energiaárak miatt.) Egyikük éppen Richard Sulík, az SaS gazdasági minisztere volt. Az ő leváltását – egylőre még – nem Igor Matovič pénzügyminiszter kezdeményezte, bár a köztük hónapok óta zajló acsarkodást figyelve talán ez sem lett volna meglepő. Sulík távozását az ellenzék próbálta elérni, arra hivatkozva, hogy a gazdasági tárca vezetője nem tesz semmit az üzemanyagárak emelkedése ellen. Ezzel az indokkal persze szinte minden európai állam gazdasági miniszterét meneszteni lehetne, de ez most lényegtelen. Sokkal érdekesebb, hogy az OĽaNO frakciója Sulík leváltása ellen szavazott, sőt: állítólag maga Matovič győzködte pártjának képviselőit, hogy ne támogassák Sulík leváltását, pedig ezt már sokan megtették volna. A volt kormányfő hűséges fegyverhordozója, Gyimesi György a plénumban is nekiesett a gazdasági miniszternek, és nyíltan igazat adott Robert Ficónak is, mondván: Sulíknak mennie kell.

Még nem tudni, az SaS elnökének megtartásával vezekelni akar-e Matovič. Elképzelhető, hogy végre neki is eljutott az agyáig: az ellenzék csak a kisebbségi kormányzásra vagy az előrehozott választásokra vár, és ha nem hagyja abba minisztertársának becsmérlését, Sulíknak előbb-utóbb elege lesz ebből a cirkuszból. Valószínűbb azonban, hogy egy újabb koalíciós üzlet van a dolog hátterében, vagyis: valamit valamiért.

Budaj is megúszta

Annak ellenére, milyen viszonyok uralkodnak a kormánykoalícióban, az ellenzék által rendszeresen kezdeményezett miniszterleváltási kísérleteknek nincs igazán nagy tétje. Legalábbis, amíg megvan a kormánytöbbség a parlamentben. Így Ján Budaj is előre ihatott a medve bőrére, hiszen kedden ő is megúszta a leváltását. A nyolcvankilences forradalmárból miniszterré avanzsált Budaj körüli parlamenti medvetánc éppen a tenyeres-talpas nagyvadról szólt, hiszen az ellenzék azt vetette a botcsinálta környezetvédelmi szakértő szemére, hogy nem tesz semmit az egyre szaporodó, és a békésen gombászó turistákat veszélyeztető barnamedvék megzabolázása érdekében. Az elmúlt időben több medvetámadásra került sor Szlovákiában, aminek hatására még Boris Kollár házelnök is a környezetvédelmi minisztert tette felelőssé a történtek miatt. Budaj már korábban elmondta, kész bevezetni a barnamedve-állomány szabályozását, ehhez viszont ismernie kell a medveszámlálás eredményét, amire szeptemberig várnunk kell. Az pillanatnyilag mellékszál, hogy Budaj minisztériuma nem tett semmit a megmérgezett Sajó megtisztítása érdekében sem, melybe még mindig folyik bele a szennyezett bányavíz. A miniszter végül a helyén maradt.

Az legalábbis elgondolkodtató, hogy a liberálisok egy emberként álltak ki az OĽaNO által jelölt környezetvédelmi miniszter mellett, miután az egyszerű emberek sem támogatták az SaS elnökének leváltását. Mégiscsak léteznének politikai háttéralkuk?

Vlčan széke is inog

Az ellenzéki Smert igazán nem lehet tétlenséggel vádolni, hiszen a párt kedden még egy bizalmatlansági indítványt nyújtott be. Listájukon a következő kipipálandó név Samuel Vlčan OĽaNO-s földművelésügyi miniszteré volt. Robert Fico Vlčant az afrikai sertéspestishez kapcsolódó támogatások körüli átláthatatlan pénzügyi gazdálkodás és a szlovák élelmiszer-termelőknek nyújtott alacsony támogatás miatt bírálja. Várhatóan azonban nem az agrárminiszter sorsa fogja megosztani a kormánykoalíciót a következő napokban, hanem a közszolgálati rádió és televízió vezérigazgatójának választása, aminek szerdán rugaszkodnak neki a képviselők.

Lengvarský vagy Matovič bukik előbb?

Még két napja van a kormánynak arra, hogy elfogadja a kórházak felújítási tervét, amire 1,2 milliárd eurót kaphatna Szlovákia az Európai Unió helyreállítási alapjából. A határidő azonban vészesen közeleg, és ezzel párhuzamosan egyre inkább inog az egészségügyi miniszter bársonyszéke is. Ugyan Vladimír Lengvarský váltig állítja, hogy minden rendben van, pártbéli főnökénél, Igor Matovičnál már kihúzta a gyufát. Az OĽaNO elnöke már többször meglebegtette, hogy Lengvarskýnak mennie kell. Matovič már nyíltan arról beszél, hogy pártjának nem is egy, hanem két lehetséges jelöltje is van erre a posztra.

Előfordulhat azonban, hogy Matovičnak még Lengvarskýnál is előbb kell távoznia a kormányból. Eduard Heger miniszterelnök ugyanis nem zárta ki, hogy a koalíció megmentése érdekében megszabadul a kormány leggyengébb láncszemétől, Igor Matovičtól.

