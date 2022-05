LÉNYEG: Matovič a fasisztákkal együtt osztogatná a pénzt, és az elítélt főügyész meg nem emlékszik a maffiasimogató múltjára

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (wikipédia)

Szintet lépett a kormányon belüli vitákra okot adó szociális csomag kérdése, amivel csütörtöktől már szinte az utolsó instancia, a törvényhozás foglalkozik. Az infláció elleni intézkedési terv jó társaságba került.

Már a parlament falai között dúl a háború a koalíción belül

A kiagyalójáról, azaz a pénzügyminiszterről elnevezett Matovič-csomag nem akármilyen hátszéllel került bele a parlament "programfüzetébe". Mivel a második legerősebb kormánypárt, a gazdasági miniszter vezette SaS már az elejétől fogva tiltakozik az új adók, meg az önkormányzatok rovására történő pénzosztogatás ellen, most egy furcsa összetételű ad hoc koalíció szerveződött az exkormányfő mögött. Ugyanis az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí mellé beálltak a szélsőségesek is, akiket az egyszerűség kedvéért le szoktunk fasisztázni. A kopaszokkal együtt így elegendő szavazat gyűlt össze a téma napirendre tűzése mellett, Richard Sulíkék nagy bánatára. Ők következetesek maradtak, úgy ellenezték az egészet, ahogy van, és hozzájuk hasonlóan a csomagot nem támogatták sem a Smer, sem a Hlas képviselői.

Látta valaki a kompenzációt?

Pedig most úgy hírlik, a kormány nem az önkormányzatoktól lenyúlva osztogatná a pénzt az embereknek, hiszen kompenzációt ígér a kabinet, aminek a módszere azonban homályos. Ráadásul a beígért kártérítésről még azok sem hallottak, akiket ez a legközelebbről érintene: a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége szerint semmilyen tárgyalás nem folyik velük, ezért már sztrájkkészültséget is hirdettek. Már azt is sejteni, hogy a félmilliárdnál is nagyobb összeggel megrövidített önkormányzatok várhatóan a kultúra és a sport területéről vonulnának ki, ha megszorításokra kényszerülnek. Közben meg Igor Matovič úgy emlékszik, minden érintettel tisztességes tárgyalásokat folytatott, ahol úgy látta, hogy a résztvevők megértették, senkit nem akar a kabinet a slamasztikában hagyni. A legerősebb kormánypárt vezetője csupán arra kérte a tárgyalópartnereit, hogy törődjenek bele abba, hogy a bevételeik nem nőnek majd olyan gyors ütemben, mint korábban.

Értsd meg a helyzetünket, elnök asszony!

De az önkormányzatok nem nyugszanak, és például a Szlovákiai Városok Uniójának képviselői a költségvetésüket fétve sürgősen találkozni akarnak az államfővel. Arra akarják kérni az elnököt, hogy ha a parlament mégis megszavazza a pénzügyminisztérium által benyújtott törvénytervezetet, Zuzana Čaputová azt ne írja alá. Ezzel csak egy kicsit hátráltatnák az egész folyamatot, de legalább maguk mellé állítanának egy olyan közjogi méltóságot, aki megérti, hogy amit a kormány és a parlament jelenleg csinál, azzal csak a központosítást erősítik.

Amikor az exügyész a halálos ágyáról beszél

Csütörtökön az is kiderült, hogy a tavaly első fokon 14 évre ítélt egykori speciális ügyész, Dušan Kováčik továbbra is ártatlannak vallja magát, ezért aztán fellebbezéssel fordult a Legfelső Bírósághoz. Ő nem úgy emlékszik, hogy segítette volna a Takáč-bűnbandát, és azt is elutasítja, hogy kenőpénzért cserében biztosította volna a bűnszervezet fejének, Ľubomír Kudličkának a szabadon eresztését. A besározódott különleges ügyész annyira tiszta lelkűnek tartja magát, hogy a makulátlanságát kész a halálos ágyáig hirdetni. A Robert Fico nevével fémjelzett rezsim néhány embere annyira biztos az ártatlanságában, hogy egyre inkább valószínű, hogy amit elkövettek, az számukra azért nem bűncselekmény, mivel az benne szerepelhetett az akkori íratlan munkaköri leírásukban.

Moszkvából bolond szél fúj

És ha eddig valaki nem tudta volna, akkor mától nyilvánvalóvá vált, hogy a legismertebb közösségi oldalon túl nagy teret kap Szlovákiában az orosz propaganda. Az az ócska fajta, amelyik az ukránok totális benáculásáról szól, meg arról, hogy szegény Moszkva kénytelen mindenkit lerohanni, hiszen a sötét erők által bekerítve érzi magát. Az amerikai kongresszus hírszerzési bizottságának képviselői levélben hívták fel Mark Zuckerberg Facebook-alapító és tulajdonos figyelmét arra, hogy nálunk óriási mennyiségű hazug információt terjesztenek az ukrajnai háborúról. Ami miatt meg nem csoda, hogy aki naponta csupán tíz percet foglalkozik a világ dolgaival, az gyorsan a magáévá teszi a valóság moszkvai tálalását. Emiatt meg Európa leghülyébbjei között tarthatják számon a szlovákiai polgárokat, akik közül rengetegen vallják azt, hogy Vlagyimir Putyin jogosan mészárolja az embereket a szomszéd országban.

Sidó Árpád