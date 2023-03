A Szövetség elnöksége is rábólintott a névváltoztatásra, a Magyar Fórum szerint egyre fogy az idő

A Szövetség Elnöksége ma (kedden) egyetértett a Híd Platform javaslatával , és kész módosítani a nevét annak érdekében, hogy folytatódjanak a tárgyalások a Magyar Fórummal (MF). Az MF hivatalos tájékoztatást még nem kapott, a megbeszélések február elején történt megszakadása óta azonban már szlovák pártokkal is tárgyaltak Simon Zsolték.

A Szövetség folytatná a februárban megszakadt tárgyalásokat a Magyar Fórummal, a párt elnöksége kész a kompromisszumokra is a megegyezés érdekében, a céljuk, hogy egy közös magyar lista legyen.

Februárban azon akadtak el a tárgyalások, hogy a Magyar Fórum feltételül szabta a Szövetség nevének módosítását Szövetség – Magyar Fórumra.

A névváltoztatás lehetőségét a hétvégén javasolta a Híd Platform közgyűlése, az elnökség döntése azt jelentheti, hogy a javaslattal a másik két platform is egyetért.

Simon: a névváltoztatás csak a kezdet

A Magyar Fórum ma még nem kapott hivatalos tájékoztatást a tárgyalások lehetséges folytatásáról. „Majd akkor foglalkozunk ezzel a témával, ha hivatalos tájékoztatást kapunk a Szövetségtől” – mondta a Paraméternek Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke. Simon egyelőre óvatosan áll a Szövetség tárgyalási hajlandóságához, és szerinte egyre jobban szorít az idő.

„A névváltoztatást április végéig el kell fogadni, és természetesen nemcsak a névről van szó, más kérdésekben is meg kell egyeznünk” – mondta Simon. – Mi most szlovák pártokkal is tárgyalunk, és ez az egyeztetés a vége felé közeledik.”