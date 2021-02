LÉNYEG: Lázadnak az önkormányzatok a covidfronton, kinyithatnak az iskolák, de minek!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Nincs mit tenni, felelős sajtóterméknek covidhíradóként kell működni mostanság minden nap, még ha úgy is kell a szerkesztőknek ez, mint üveges tótnak a hanyattesés. Illetve Igor Matovič kormányfőnek a szakértőkre hallgatni vírusügyben. Szerinte azért túl nagy kockázat számára meghallgatni őket és a tanácsaik alapján dönteni, mert utána az emberek mindig rá mutogatnak… Van még kérdés, amikor arról olvasunk, hogy a kormány intézkedéseivel kapcsolatosan egyetlen ami biztos, az a bizonytalanság?

Hogy ebből az egyre tragikomikusabb káoszból esetleg mégis lesz majd kiút, azt a kormányfővel ellentétben mi szakértőtől, a dunaszerdahelyi származású molekuláris biológustól, Szemes Tamástól tudtuk meg. Interjúztunk vele. Ha valakinek már tele lett a hócipője az oktondi politikusi süketeléssel, és szeretne megnyugodni, olvassa el, mit mondott a COVID-19 betegségről, a betegséget okozó SARS-CoV2 vírusról, a vírus mutációiról, a járvány megállításának lehetőségeiről és a ma rendelkezésre álló vakcinákról.

Káosz a köbön!

De vissza a jelenbe! Péntek késő délután a kormánynak még nem volt egyértelmű válasza arra, hogy kinyithatnak-e az iskolák hétfőn, azaz február 8-án, vagy sem. Csoda, hogy nemcsak az általános iskolák igazgatói, hanem a pedagógusok, a szülők és a persze gyermekek is teljes bizonytalanságban voltak. Ezt a bizonytalanságot pedig csak fokozta, hogy a hivatalos szervek által folyamatosan napirenden tartott kötelező teszteléssel kapcsolatban is csak annyi volt biztos, hogy az önkormányzatoknál nincsen annyi antigén teszt, amennyire szükségük lehet a központi válságstáb által kitalált Covid-automata elnevezésű társasjátékhoz. Ezért aztán most már lassan oda jutnak az emberek, hogy aki eddig szerette volna a gyermekét iskolába küldeni, annak elment ettől a kedve, aki pedig eddig nem akarta, hogy iskolába menjen a gyermeke, abban majd egy világ omlik össze, ha nem küldheti gyermekét oda. Ugyanilyen helyzetben vannak a diákok, nem utolsó sorban tantestületestül az iskolaigazgatók.

Nem beszélve a polgármesterekről, akik a fejetlenségre tekintettel teljes joggal gondolják azt, hogy a kormányzati szaktárcák aktatologatói, rájuk akarják sózni a felelősséget, velük akarják elvitetni a balhét. Ezért aztán számos helység önkormányzata úgy döntött, hogy nem respektálják az oktatási tárca óhaját, amely szerint hétfőn megnyithatják az oktatási intézményeket. Ennyit az alapiskolákról, amelyekkel szemben a középiskolák sorsa legalább már eldőlt. A megyék illetékesei sorra közölték pénteken este, hogy a középiskolások rossz járványügyi helyzet miatt továbbra is online folytatják tanulmányaikat.

Érti ezt valaki?

Mindeközben kötelességtudó települési önkormányzatok különböző fórumokon folyamatosan arról tájékoztatják lakosaikat, hogy a hétvégén mikorra tervezik a tesztelést. Holott majdnem mindenhol azt is hozzáteszik, egyáltalán nem tudják, hogy mindenkit le tudnak tesztelni. Pedig most hétvégén sem „tömeges tesztelés”, sem „tömeges szűrés” nem lesz, hanem lényegében azokra a célcsoportokra lenne korlátozva a tesztelendő személyek köre, akiknek feltétlenül be kell járniuk a munkahelyükre, illetve akik hétfőtől óvodába vagy iskolába küldenék a gyerekeiket. Már, ha lesz hova! Tehát azokra, akiknek mindenképpen szükségük lesz tesztre a jövő héten is. Ugyanakkor a pillanatnyilag érvényes előírások szerint tesztre lesz szükségük azoknak is, akik például csak a természetbe mennékek ki. Szóval lényegében mindenkinek, aki nem épp karanténban van. Érti ezt valaki?

Oltakozni kell, csak legyen mivel

Nem tudni biztosan meddig tart még ez a vergődés, de némi pislákoló fény azért mutatkozik ebben a sötét labirintusban. Oltakozni kell, csak legyen mivel, és kész. Friss hír, hogy jövő héten érkezik meg Szlovákiába az AstraZeneca vállalat koronavírus elleni vakcinájának első adagja, amit az 55 éven aluli személyek beoltására szánnak. A harmadik oltóanyag megérkezésével így nagyobb ütemben folytatódhat majd az emberek oltása. Az egészségügyi tárca szerint, ha hinni lehet nekik, 13,5 millió adag vakcinát rendelt meg az AstraZeneca, a Pfizer/BioNTech, a Moderna, a Johnson&Johnson és a Curevac vállalatoktól. Ebből egyelőre csak három jóváhagyott gyártó, az AstraZeneca, a Pfizer/BioNTech és a Moderna szerződéses szállításai ismertek.

A legfrissebb adatok szerint Szlovákiában több mint 168 ezer embert oltottak be a koronavírus elleni vakcinával, ami az ország lakosságának kb. 3 százalékát teszi ki. Az úgynevezett kollektív immunitás kialakításához viszont az kell, hogy a lakosság legalább 60 százaléka megkapja az oltást (3,3 millió ember). Hajrá!

Nem vakcinát akarnak, hanem előrehozott választásokat

Nem tudni egyelőre, Peter Pellegriniék népszavazásért indított aláírásgyűjtése befolyásolja-e a szlovákiai népesség vakcina iránti bizalmát vagy épp elutasítását. Úgy néz ki azonban, az ellenzéki part által gründolt petíciós bizottságnak sikerült kiokoskodnia egy Igor Matovič elleni receptet. Nem vakcinát akarnak, hanem előrehozott választásokat. A kérdésük a következő: "Egyetért ön azzal, hogy lerövidüljön a szlovák parlament 8. választási időszaka úgy, hogy a parlamenti választásokra 180 napon belül kerüljön sor azt követően, hogy kihirdetik ennek a népszavazásnak az eredményét?" A népszavazást Pellegriniék azért szorgalmazzák, mert szerintük a tavalyi választások óta nem teljesültek a polgárok elvárásai, és az állam szétesőben van, mert az Igor Matovič vezette kabinet felkészületlen és alkalmatlan a kormányzásra.

Daniel Lipšic felhatalmazása

Ennyi talán most már elég is lesz a coviddömpingől, nemde? Nehogy még megfertőződjön a kedves fogyasztó. A covidmentes szuper hír, hogy megválasztották Daniel Lipšicet speciális ügyésznek. Az exminiszter és sztárügyvéd annak a Dušan Kováčiknak a helyébe lép, aki jelenleg a sitten várja, hogy mikor állítják bíróság elé. Kováčik összebútorozott annak idején a maffiával, segített egy rendőrségi vizsgálótiszt elleni gyilkosság előkészítésében, illetve az ezzel kapcsolatos nyomozás elkezdőzésében, szóval nem kell különösebb erőfeszítés ahhoz, hogy ne legyen valaki, akkora gazember, mint ő volt. Daniel Lipšicet a kormánykoalíció majdnem egyetértében választotta meg a komoly felelősséggel járó posztra. Ezt a felhatalmazást úgy hálálhatja meg az egész országnak, hogy nem kegyelmez majd azoknak a gazembereknek, akik a legelvetemültebb bűntettektől sem riadnak vissza. És azoknak a fehérgalléros bűnözőknek, akik évtizedeken át dézsmálták a közvagyont.

Smeres oligarchák pácban

Jozef Brhel oligarcha úr egészen biztosan nem örül Daniel Lipšic karrierjének. Épp pénteken került vizsgálati fogságba ugyanis. Ő az egyik nagyon komoly ember, akit a NAKA a Vámszedő (Mýtnik) fedőnevű akciója keretén belül gyanúsított meg. A tárgyalás pénteken 11 órakor kezdődött, miután Jozef Brhelt átszállították a ružinovi kórházból. Jana Tökölyová, a Speciális Ügyészi Hivatal szóvivője szerint a bíróság azért döntött Brhel vizsgálati fogságba helyezése mellett, mert fennállt a kockázata, hogy megszökik vagy elrejtőzik az igazságszolgáltatás elől, újabb bűncselekményt követ el, valamint befolyásolja a többi gyanúsítottat, illetve tanút.

Brhel hétfőn este érkezett meg a Kanári-szigetekről a bécsi repülőtérre, másnap délelőtt pedig már Pozsonyban hallgatták ki a hatóságok. A Smer-közeli oligarcha hirtelen rosszul lett, amikor a hatórás keddi kihallgatását követően őrizetbe vették.

Brhel társa, Michal Suchoba köszöni szépen, jól megvan, egyelőre nem akar hazalátogatni, mert látja, mi történt a kollégáival. Úgy tudni, Suchoba valószínűleg az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ahol minden évben eltölt néhány hónapot. Ha tényleg így van, és ha a vállalkozó nem óhajt önként hazatérni, akkor a kiadatása akadályba ütközik majd, mivel a két ország - Szlovákia és az Emirátusok - között nincs kiadatási szerződés. Suchobát, akárcsak Brhelt, olyan ügyekkel vádolják, amelyek miatt legalább 10 év börtönbüntetés fenyegeti.

Ketten hozzák létre az új magyar egységes pártot? Majd meglátjuk

Mindehhez képest nem igazán tűnik valami rettenetesen nagy hírnek ugye, hogy nem vár tovább az Összefogásra az MKP és a Híd, megállapodtak, hogy ketten hoznak létre egy közös pártot. Merthogy befagytak volna a hárompárti tárgyalások. Szerintük. Bejelentették, hogy ketten hozzák létre az új magyar, reményük szerint egységes pártot. Abban bíznak, hogy a kettőjük által létrehozott új párt az egységes magyar politizálás alapja lehet Szlovákiában.

Az Összefogás a közösségi oldalán reagált a helyzetre. Sajnálják, de elfogadják a döntést, és azt üzenik, készek a "következő parlamenti választások előtt a felvidéki előválasztáson való megmérettetésre, hogy az egyetlen magyar lista összetételéről és sorrendjéről a választók dönthessenek".

Egészen biztosan kiderül majd, hogy ezekután mire készek a szlovákiai magyar potenciális választók. A legutóbbi parlamenti választásokon egyértelmű volt, hogy mit gondolnak a szlovkiai magyar politikusokról.

-bl-