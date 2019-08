Kočner Bödörnek: Nyomozd le nekem, kérlek az ügyészt és a gyerekeit is!

Marian Kočner a jelek szerint nemcsak újságírókat, hanem ügyészeket is megfigyeltetett, akik az ügyeivel foglalkoztak. Így például azt az ügyészt is lenyomoztatta, aki a bacsfai Welten golfpályájával kapcsolatban járt el.

Kočner nemcsak bizonyos újságírókról szerzett részletes információkat, hanem azokról az ügyészekről is, akik az ő ügyeivel foglalkoztak. Erről hétfőn a Kuciak-gyilkossággal foglalkozó speciális ügyészek nyilatkoztak.

A Denník N úgy tudja, Kočner a nyitrai vállalkozón, Nobert Bödörön keresztül jutott hozzá a személyes adatokhoz, aki nem mellesleg Tibor Gašpar korábbi rendőrfőkapitány rokona.

Az ügyészek egy „pókként” nevezett diagramról beszéltek, amelyhez a rendőri adatbázisból férhetnek hozzá. Amennyiben ebbe a bizonyos adatbázisba beírják a lenyomozni kívánt személy nevét, megjelennek a személyes adatai, valamint a felesége illetve férje, a gyerekei, a szülei és a testvérei adatai is. Az adatbázison keresztül látják az autója márkáját és rendszámát, valamint az összes személyes irata – mint az a személyi igazolványa, az útlevele és a jogosítványa – számait is.



A Denník N egyik lenyomozott újságírójáról készült "pók" (Forrás: Denník N)

Amikor Kočnernek információra volt szüksége, egyszerűen ráírt Bödörre

„Ez nem olyan egyszerű, az adatokhoz a rendőr csak nagyon, nagyon részletes és specifikus feltételek mellett juthat hozzá. Ez nem egy olyan eljárás, amelyet bármelyik rendőr megtehetett bármelyik osztályon”

– nyilatkozta a sajtótájékoztatón az egyik ügyész, Juraj Novocký.

A Denník N kiderítette, hogy az egyik ilyen megfigyelt személy az az ügyész volt, aki Kočner ügyeivel foglalkozott. Dagmar Mištíková, a Speciális Ügyészség ügyésze Kočner két ügyével, konkrétan a Donovaly és a Welten bacsfai golfpályával kapcsolatban is eljárt. A Donovalyval kapcsolatban több millió eurós adócsalásról volt szó, a golfpályával kapcsolatban pedig arról, hogy Kočner csalás útján szerezte meg.

A lap szerint a Kočner és Bödör közt a Threema applikációban lezajlott kommunikációból az derül ki, hogy Kočner igyekezett megtudni a nyitrai vállalkozótól, hogy ki vizsgálja az ügyeit. Ezeket az ügyeket eleinte olyan ügyész és rendőrök kapták meg, akik Kočner üzenetei alapján közel álltak hozzá, később azonban átadták ezeket Mištíkovának.

„JUDr. Dagmar Mištíková…“ – írta Kočner Bödörnek. Az üzenet tartalmazta az ügyész születési nevét és dátumát is. „Kérlek, amennyiben lehetséges, szükségem lenne a pókra.“ „Persze“ – válaszolt Bödör, majd Kočner hozzátette, a gyerekei adatait is kéri, ha vannak neki.

A megfigyelésekkel kapcsolatos üggyel a belügyminisztérium felügyelősége foglalkozik. Bödör a Kočnerrel váltott üzenetekkel kapcsolatban ezidáig nem nyilakozott. A szóban forgó ügyész, Dagmar Mištíková időközben nyugdíjba vonult, ezért Kočner ügyeit egy másik ügyész vette át.

Kočner rendszeresen kérte az információkat

Mištíková nem az egyedüli ügyész, akit Kočner lenyomoztatott. A Kuciak-gyilkossággal foglalkozó ügyészek megerősítették, hogy más neveik is voltak a listáján.

A Denník N szerint Kočner rendszeresen kérte Bödörtől az információkat, egyéb esetekben is. Egyszer például előfordult, hogy egy autót többször is látott maga körül, ezért azt is lenyomoztatta.



