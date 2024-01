LÉNYEG: A lúzer Danko beleköpött Fico levesébe, ám a séf nem finnyás, hősiesen nyeli…

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szükségük van egymásra, jobban, mint bármikor - TASR

Egyértelműen minősíti a szlovákiai belpolitikai/társadalmi viszonyokat Andrej Danko balesete és környéke. A közvélemény egy része egyáltalán nem tartja normálisnak, hogy egy közút melléki oszlop letarolása után valaki, történetesen a parlament alelnöke meglógjon a helyszínről. Hogy aztán rendőrségi azonosítását követően ne is firtathassa a közeg, ittas volt-e az elkövető. Danko és általában a Fico-kormány követőitől meg annyi telik, hogy röhigcsélő hangulatjelekkel kommentelik a történteket. Miközben Daniel Lipšic speciális ügyészre kígyót-békát okádnak múltbeli halált okozó balesete miatt…

A parlament alelnöke egy szemafor oszlopát tarolta le autójával

A tényekről annyit, hogy Andrej Danko péntekre virradó éjszaka balesetet okozott. Nem halálosat egyébként, mert csak egy szemafor oszlopát tarolta le. Ám eztán, mintha mi sem történt volna, cserbenhagyta a művét... A rendőröknek persze nyomait követve később sikerült őt azonosítani, ám alkoholtesztre nem került sor. Arról egyelőre nincs infó, hogy vajon miért nem. A Peter Pellegrini által belügyminiszternek delegált Matúš Šutaj Eštok erre pléhpofával annyit üzen a köznek, hogy nincsen semmi látnivaló, mert Danko úgymond nem veszélyeztette senki testi épségét. Sőt, anyagi kár sem keletkezett… Ennek a groteszk tortának meg annyi a habja, hogy Danko közösségi profilján ugyancsak cinikus gőggel mindössze annyit vakkantott, azért hajtott el a tett helyszínéről, mert a szemafor letarolt oszlopával úgymond úgysem írhatott volna biztosítási eseményt. Tanulságként pedig megüzente, „mindenkinek saját döntése, hogy milyen véleményt formál a történtekről…”

Hát kérem szépen, hogyne lenne véleményünk. Amint természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy miként és miért hangoztatnak az emberek tömegei ebben az afférban is egymással homlokegyenest különböző véleményeket. Mindenesetre annyi azért megjegyzendő a Danko-szimpatizánsok címére, ha netán balesetet okoznak majd, gondoljanak vissza vonatkozó véleményükre, amikor a zsaruk számonkérik rajtuk a cselekményt.

Fico szerint átlagos emberi történetről van szó

Robert Fico kormányfő, aki pár főnyi parlamenti többségével azon ügyködik, hogy a százezres nagyságrendű tolvajlások, csalások és korrupciós afférok elkövetői a jövőben legfeljebb a jelenleg tyúktolvajokra kiszabható büntetési tételekkel legyenek kénytelenek szembenézni, mindössze annyit jegyzett meg Danko balesete kapcsán, hogy átlagos emberi történetről van szó, amely bárkivel megeshet.

Elvileg persze nem lenne ok vitába szállni ezzel a kijelentéssel, ha a lúzer Danko nem lenne Robert Fico egyik suttyó kuktája. Csakhogy bizony az. Belegondolni is kész hidegrázás azonban, mekkora balhét kreálnának Ficoék, ha Danko „átlagos emberi története” netán Daniel Lipšic speciális ügyésszel, vagy esetleg az ellenzéki PS elnökével, Michal Šimečkával esik meg. Akkor lenne aztán akkora haddelhadd Fico séf boszorkánykonyhájában, hogy akár a halálbüntetés visszaállításának receptje is szóba kerülne. Ha nem is a kormányfő követelné azt szokása szerint habzó szájjal, a közösségi portálon randalírozó íkúbajnokok hordái szinte bizotsan.

A Fico- és Pellegrini-koalíció ellenzéke közben csak arról beszél, hogy Dankónak férfiasan be kellene vallania, részeg volt-e a baleset idején, avagy sem. És a helyszínről való távozása miatt ugye, illene vállalnia a felelősséget. Amit úgy tehet meg, ha lemond házelnöki posztjáról... Ha pedig nem teszi meg, rendkívüli parlamenti ülésen lesz majd elszámoltatva.

Nem kell kikupált jósnak lenni ahhoz a prognózishoz, hogy a kormánykoalíciós képviselők épp úgy viszonyulnak majd ehhez a követeléshez, ahogy a kutyaszorítóban kormányozni kénytelen Fico. Vagy a Pellegrinitől szervált jelképes belügyi hóhér, Šutaj Eštok.

Lám, így is lehet…

Szlovákiában persze nincsen halálbüntetés. Nyilván ezért kérhetett az ügyeletes ügyész életfogytiglani kótert a csallóközi illetőségű Horvát Lehelre. Akinek vádiratában hét vádpont szerepel: a dunaszerdahelyi maffia támogatása, Sátor Lajos meggyilkolása, Reisz Andor holttestének ledarálása, Karika Csaba likvidálása, D. János és L. Gellért holttestének elásása, valamint egy 1,5 millió eurós lopás.

Horváth egy évig tartó, kényszerszünetekkel és abszurd komédiával is tarkított megismételt eljárásának tárgyalásán a bírósági szenátus elnöke, Pamela Záleská lezárta a bizonyítási szakaszt. Pénteken (január 12.) pedig a védelem záróbeszéde következett, amelyben Horváth Lehel ügyvédje azt kérte a bíróságtól, hogy védencét mentsék fel minden vád alól.

Ezután Horváth Lehel kapott lehetőséget arra, hogy előadja záróbeszédét. A vádlott viszont a bíróság többszöri felszólítására sem reagált. Meg sem mozdult a vádlottak padján, ahova még a tárgyalás elején lehevedredett és fekvő pozícióba helyezkedett. Hiába tájékoztatták, hogy felszólalhat az utolsó szó jogán, ő erre sem reagált, ki sem nyitotta a szemét. A tárgyalást ezt követően berekesztették, és Záleská jelezte: az ítélethirdetésre február 23-án kerül sor.

Lám, így is lehet. Így is viszonyulhat az ember a tetteihez, azok következményeivel együtt. Mindent megtesz, hogy megússza a felelősségrevonást. Ügyeskedik ugyan a végsőkig, holott tudnia kell, hogy magára hagyták. Hiszen tulajdonképpen senkinek nincs rá szüksége már a családján kívül. Annál is kevésbé, mert nem egy mázlista politikus ő, mint Andrej Danko. Ezért hát fekszik és csendben várja a sorsát…

Barak László