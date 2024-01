"Nem szégyellték gyilkosoktól elvenni a kenőpénzt" – Kiakadt az igazságügyi reformra az ügyész, aki már soha nem engedné ki a börtönből Horváth Lehelt

Horváth 2021-ben egyszer már életfogytiglant kapott a dunaszerdahelyi maffia támogatása, Sátor Lajos meggyilkolása, Reisz Andor holttestének ledarálása, Karika Csaba likvidálása, D. János és L. Gellért holttestének elásása, valamint egy 1,5 millió eurós lopás miatt.

Életfogytig tartó büntetése azonban nem emelkedett jogerőre, többek között azért, mert a fellebviteli Legfelsőbb Bíróság szerint első fokon a bíróság nem méltányolta, hogy 2016-ban Horváth tanúvallomásai hozzájárultak a dunaszerdahelyi maffia végleges lekapcsolásához.

2023 februárjában Horváth ügye visszakerült a Specializált Büntetőbíróságra. Az eljárást nem kellett volna újratárgyalni, igazából csak az ítéletet kellett volna mérsékelni, és egy-két ponton kijavítani, ám mégis újratárgyalásra került sor. Ennek oka az volt, hogy a vádlott ügyét korábban tárgyaló háromtagú bírósági szenátus összetétele megváltozott. Az ilyen esetekben a vádlott döntésén múlik, hogy meg kell-e ismételni az eljárás bizonyítási szakaszát, Horváth Lehel pedig az újratárgyalás mellett döntött.

Közel már a vége

A közel egy évig tartó, kényszerszünetekkel és abszurd komédiával is tarkított megismételt eljárás most a végéhez közeledik. Hétfőn (január 8.) ugyanis a bírósági szenátus elnöke, Pamela Záleská nem hagyta jóvá a védelem további bizonyítási javaslatait, és lezárta az eljárás bizonyítási szakaszát.

– indokolta a bíróságon Pamela Záleská a bizonyítás lezárását. És miután a bizonyítás lezárult, a záróbeszédekkel fordulhatott a fináléba az eljárás. A január 8-i tárgyaláson egyelőre a vádat képviselő ügyész, Bohdan Čelovský végső értékelése hangzott el.

Čelovský záróbeszéde nem sokban különbözött attól, amit az első eljárás során, 2021 novemberében adott elő. Akkor két javaslatot is tett: ha a vádlott záróbeszédében beismeri bűnösségét, 20 évet, ellenkező esetben pedig életfogytiglant javasolt Horváth számára. Most viszont nem hagyott semmilyen kibúvót és leszögezte: Horváth Lehel csak és kizárólag életfogytiglant érdemel, semmi mást.

Az ügyész annak ellenére tette ezt az állásfoglalást, hogy a Legfelsőbb Bíróság korábban az életfogytig tartó büntetés mérséklésének mérlegelésére szólította fel a Specializált Büntetőbíróságot.

"Csak egyetlen dolog változott egyértelműen az előző eljáráshoz képest: a vádlott végig tagadta a bűncselekmények elkövetését, amivel lenullázta az esetleges enyhítő körülményeket, és semlegesítette a hatóságokkal történő korábbi együttműködését, amit elméletileg figyelembe lehetett volna venni a büntetés mértékének megállapításakor. Emiatt a büntetés mértékével kapcsolatos Legfelsőbb Bírósági álláspont már nem aktuális. (...) A szakértői vélemények szerint a vádlott visszailleszkedési potenciálja nagyon limitált. A szakértők megállapították azt is, hogy egyes vádpontok esetében, amelyeknél a vádlott mint társtettes szerepel, feltételezhető, hogy az áldozatok rendkívüli gyötrelmeket szenvedtek el, például a jelenlétükben ásták a sírjukat majd megfojtották őket. A holttestekkel méltatlan és brutális módon bántak. A vádlott viselkedése a megismételt eljárás folyamán is méltatlan volt, szimulálással több tárgyalást is meghiúsított, feltűnéskeltő módon szellentett a tárgyalóteremben, egészségi állapotára hivatkozva, ismétlődő panaszokkal akadályozta az eljárást, megtagadva mindezzel a hatóságokkal történő korábbi együttműködését. A vádlott számára - a társadalom védelme érdekében - rendkívüli halmazati büntetést, életfogytig tartó fegyházbüntetést javaslok"