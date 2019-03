MAFFIA: Holttesteket talált a NAKA Nagyudvarnok és Dunatőkés között!

A Dunaszerdahelyi és a Galántai járás területén nem először kutattak holttestek után különböző félreeső helyeken a rendőrség munkatársai. Korábban már Kisudvarnok, Nagyabony, Nyékvárkony, Pódafa, Csallóközkürt és Alsóhatár kataszterében is zajlottak ásatások.

A szóban forgó helyszínekre a jelenleg is zajló csallóközi maffiaper vizsgálati fogságban lévő vádlottjai vezették el a NAKA embereit. A vádlottak együttműködésükért cserébe azt remélik, hogy a bíróság méltányolja majd azt, hogy beismerő vallomásukon túl a vádiratban nem szereplő bűncselekmények felderítésében is segítséget nyújtanak.

A rendőrség nem minden ásatásnál bukkant holttestre vagy holttestekre. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a kapcsolódó gyilkosságok óta tíz vagy akár tizenöt év is eltelt már, így az elkövetők emlékezete is megkophatott, másrészt voltak olyan esetek is, amikor a különböző gyilkosságok áldozatainak maradványait az elkövetők valamelyike korábban áthelyezte egy másik helyre, hogy bűntársai ne ismerjék az illegális sír pontos pozícióját.

Nagyudvarnok és Dunatőkés között azonban a NAKA sikerrel járt. A nyomozók már nem először jelentek meg markolókkal a két település közti II/507-es út mentén lévő erdősávban, és az utóbbi hetekben több holttestet is találtak ott. Értesülésünket Michal Slivka, az országos rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette.

"Egyelőre azonosítatlan személyek földi maradványai kerültek kiásásra. Az áldozatok valószínűleg a Sátor-féle bűnszervezet fehér lovai voltak"

- áll a rendőrszóvivő által kiadott közleményben. Ez azt jelenti, hogy a NAKA egy újabb olyan helyszínt tárt fel a vádlottak közreműködésével, ahová a bűnszervezet emberei többnyire azokat az ártatlan embereket temették, akik identitását felhasználva gazdasági bűncslekményeket - rendszerint ÁFA-csalásokat - követtek el a 2000-es években.

A csallóközi maffiaper egyébként a végéhez közeledik, elképzelhető, hogy már áprilisban ítéletet hoznak a nyolc vádlott felett. Információink szerint a régi bűncselekmények kapcsán újonnan indított vizsgálatok tovább folytatódnak, így valószínűleg nem a Dunatőkés és Nagyudvarnok közti helyszín az utolsó, ahol a NAKA nyomozói holttesteket kerestek.

(db)

